ITF15 ноября 2023, 11:36 |
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Украины потеряла 2 места в рейтинге наций после победы над Нидерландами
Женская сборная осталась в двадцатке лучших
15 ноября 2023, 11:36 |
429
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ITF опубликовала обновленную версию рейтинга наций.
Новым лидером стала сборная Канады, выигравшая турнир в этом году. Женская национальная команда Австралии осталась на второй позиции. Сборная Швейцарии опустилась на третье место.
Сборная Украины после победы над командой Нидерландов опустилась на 2 строчки и теперь занимает 18-ю позицию. Нидерландки остались 26-ми.
Топ-20 рейтинга
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