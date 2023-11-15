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  4. Украины потеряла 2 места в рейтинге наций после победы над Нидерландами
ITF
15 ноября 2023, 11:36 |
429
0

Украины потеряла 2 места в рейтинге наций после победы над Нидерландами

Женская сборная осталась в двадцатке лучших

15 ноября 2023, 11:36 |
429
0
Украины потеряла 2 места в рейтинге наций после победы над Нидерландами
ФТУ

ITF опубликовала обновленную версию рейтинга наций.

Новым лидером стала сборная Канады, выигравшая турнир в этом году. Женская национальная команда Австралии осталась на второй позиции. Сборная Швейцарии опустилась на третье место.

Сборная Украины после победы над командой Нидерландов опустилась на 2 строчки и теперь занимает 18-ю позицию. Нидерландки остались 26-ми.

Топ-20 рейтинга

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рейтинг наций (теннис) женская сборная Украины по теннису Украина - Нидерланды Кубок Билли Джин Кинг женская сборная Нидерландов по теннису женская сборная Канады по теннису
Источник Billie Jean King Cup
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