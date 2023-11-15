Украины потеряла 2 места в рейтинге наций после победы над Нидерландами

ITF опубликовала обновленную версию рейтинга наций.

Новым лидером стала сборная Канады, выигравшая турнир в этом году. Женская национальная команда Австралии осталась на второй позиции. Сборная Швейцарии опустилась на третье место.

Сборная Украины после победы над командой Нидерландов опустилась на 2 строчки и теперь занимает 18-ю позицию. Нидерландки остались 26-ми.

Топ-20 рейтинга