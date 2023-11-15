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  4. ВИДЕО. Лучшие моменты первой победы Синнера над Джоковичем
ATP
15 ноября 2023, 09:15 |
168
0

ВИДЕО. Лучшие моменты первой победы Синнера над Джоковичем

Итальянский теннисист одолел первую ракетку мира в трех сетах

15 ноября 2023, 09:15 |
168
0
ВИДЕО. Лучшие моменты первой победы Синнера над Джоковичем
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

Итальянский теннисист и 4-я ракетка мира Янник Синнер выиграл второй матч на Итоговом турнире АТР 2023, который проводится на хардовых покрытиях в помещении в Турине (Италия).

Во 2-м туре Зеленой группы итальянец в трех сетах вырвал победу у первого номера рейтинга АТР Новака Джоковича (Сербия) в трех сетах за 3 часа и 8 минут.

АТР Finals 2023. Хард в помещении

Новак Джокович (Сербия) – Янник Синнер (Италия) – 5:7, 7:6 (7:5), 6:7 (2:7)

Это была 5-я встреча теннисистов. Синнер впервые обыграл серба.

Отметим, что Джокович теперь может не выйти в полуфинал, даже если выиграет последний матч в группе.

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Новак Джокович Янник Синнер Итоговый турнир ATP
Источник Sport.ua
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