ВИДЕО. Лучшие моменты первой победы Синнера над Джоковичем
Итальянский теннисист одолел первую ракетку мира в трех сетах
Итальянский теннисист и 4-я ракетка мира Янник Синнер выиграл второй матч на Итоговом турнире АТР 2023, который проводится на хардовых покрытиях в помещении в Турине (Италия).
Во 2-м туре Зеленой группы итальянец в трех сетах вырвал победу у первого номера рейтинга АТР Новака Джоковича (Сербия) в трех сетах за 3 часа и 8 минут.
АТР Finals 2023. Хард в помещении
Новак Джокович (Сербия) – Янник Синнер (Италия) – 5:7, 7:6 (7:5), 6:7 (2:7)
Это была 5-я встреча теннисистов. Синнер впервые обыграл серба.
Отметим, что Джокович теперь может не выйти в полуфинал, даже если выиграет последний матч в группе.
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