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  4. Есть кандидатура. Наполи хочет пригласить топ-тренера следующим летом
Италия
14 ноября 2023, 21:26 |
416
0

Есть кандидатура. Наполи хочет пригласить топ-тренера следующим летом

Аурелио Де Лаурентис нацелен на подписание Антонио Конте

14 ноября 2023, 21:26 |
416
0
Есть кандидатура. Наполи хочет пригласить топ-тренера следующим летом
Getty Images/Global Images Ukraine. Антонио Конте

Сегодня «Наполи» назначил на пост главного тренера Вальтера Маццарри. Однако его приглашение – это временная мера: его контракт рассчитан до конца сезона и не будет продлен.

По информации итальянских СМИ, президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис намерен следующим летом пригласить в клуб тренера с мировым именем. Приоритетная кандидатура – Антонио Конте.

По слухам, переговоры с ним «Наполи» вел еще месяц назад, однако 54-летний итальянец отказался принимать команду по ходу сезона. Конте остается без работы с марта текущего года, когда его уволили из «Тоттенхэма».

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Наполи Антонио Конте Вальтер Маццарри Аурелио Де Лаурентис
Источник Calciomercato
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