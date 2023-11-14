Есть кандидатура. Наполи хочет пригласить топ-тренера следующим летом

Сегодня «Наполи» назначил на пост главного тренера Вальтера Маццарри. Однако его приглашение – это временная мера: его контракт рассчитан до конца сезона и не будет продлен.

По информации итальянских СМИ, президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис намерен следующим летом пригласить в клуб тренера с мировым именем. Приоритетная кандидатура – Антонио Конте.

По слухам, переговоры с ним «Наполи» вел еще месяц назад, однако 54-летний итальянец отказался принимать команду по ходу сезона. Конте остается без работы с марта текущего года, когда его уволили из «Тоттенхэма».