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Италия
14 ноября 2023, 17:34 |
2018
1

ОФИЦИАЛЬНО. Наполи объявил о смене главного тренера

Вальтер Маццарри заменил Руди Гарсию

14 ноября 2023, 17:34 |
2018
1
ОФИЦИАЛЬНО. Наполи объявил о смене главного тренера
Getty Images/Global Images Ukraine. Вальтер Маццарри

Итальянский «Наполи» официально объявил об увольнении французского тренера Руди Гарсии и назначении на его место специалиста Вальтера Маццарри.

62-летний тренер подписал с неаполитанцами контракт до конца сезона 2023/24. Он уже работал в «Наполи» в период с 2009 по 2013 год. Единственный трофей в карьере Вальтер выиграл как раз таки в Неаполе – Кубок Италии сезона 2011/12.

Под руководством Руди Гарсии «Наполи» выглядел совсем не так, как чемпионская команда Лучано Спаллетти. В 12 матчах итальянский клуб набрал 21 очко в Серии А, а последней каплей для руководства стало поражение от «Эмполи» (0:1). Победный гол забил украинец Виктор Коваленко.

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Серия A Наполи чемпионат Италии по футболу отставка Вальтер Маццарри назначение тренера Руди Гарсия
Источник ФК Наполи
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Octopus
Коваленко крутит судьбами как хочет
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