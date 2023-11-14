ОФИЦИАЛЬНО. Наполи объявил о смене главного тренера

Итальянский «Наполи» официально объявил об увольнении французского тренера Руди Гарсии и назначении на его место специалиста Вальтера Маццарри.

62-летний тренер подписал с неаполитанцами контракт до конца сезона 2023/24. Он уже работал в «Наполи» в период с 2009 по 2013 год. Единственный трофей в карьере Вальтер выиграл как раз таки в Неаполе – Кубок Италии сезона 2011/12.

Под руководством Руди Гарсии «Наполи» выглядел совсем не так, как чемпионская команда Лучано Спаллетти. В 12 матчах итальянский клуб набрал 21 очко в Серии А, а последней каплей для руководства стало поражение от «Эмполи» (0:1). Победный гол забил украинец Виктор Коваленко.