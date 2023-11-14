Александр КОВПАК: «Луческу – это потеря для нашего футбола»

Экс-нападающий «Таврии» и «Арсенала» Александр Ковпак рассказал о своей реакции на то, что Луческу ушел из «Динамо».

- Это не был гром среди ясного неба. Назревало. Команда не получала результата. Рисунка игры не было. Отставка читалась. Все ждали, кто первым сделает этот шаг. Луческу не выдержит – подаст. Или президент Суркис. У него, думаю, шептунов достаточно было.

Луческу – это потеря для нашего футбола. Но он уже ничего не мог сделать. Это, думаю, правильное решение было с обеих сторон.

- В чем причина неудачи Мирчи в последних сезонах в Динамо?

- Он не имел ресурса, к которому Луческу привык. Раньше он мог быть более гибким при работе с составом, выборе интересных схем. А сейчас пришлось работать с молодыми воспитанниками «Динамо». Перспективные, но необстрелянные, не готовы конкурировать – не то, что в Лиге чемпионов, даже в Лиге Европы. Еще сыроваты. Если еще год-два этот состав сыграет, то будет сильнее, конечно», – сказал Ковпак.