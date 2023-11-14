ФОТО. Луис Диас встретился с отцом, который был в плену 12 дней

16 ноября сборная Колумбии в матче отбора на ЧМ-2026 в Барранкилье примет Бразилию. В расположение колумбийской сборной прибыл и вингер «Ливерпуля» Луис Диас.

Это позволило ему встретиться со своим родным отцом, который был похищен в октябре и провел в плену 12 дней. Он был освобожден 9 ноября.

Читайте также: Переживания и радость. Как похищение отца Луиса Диаса объединило Колумбию.