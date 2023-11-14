ФОТО. Луис Диас встретился с отцом, который был в плену 12 дней
Вингер «Ливерпуля» наконец-то встретился с родителями
16 ноября сборная Колумбии в матче отбора на ЧМ-2026 в Барранкилье примет Бразилию. В расположение колумбийской сборной прибыл и вингер «Ливерпуля» Луис Диас.
Это позволило ему встретиться со своим родным отцом, который был похищен в октябре и провел в плену 12 дней. Он был освобожден 9 ноября.
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📸 ¡𝑩𝒊𝒆𝒏𝒗𝒆𝒏𝒊𝒅𝒐 𝒂 𝒄𝒂𝒔𝒂 𝑳𝒖𝒄𝒉𝒐𝒐𝒐𝒐!— Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) November 14, 2023
Así fue el emocionante encuentro de Lucho con su papá Mané Díaz y su familia💛💛💙❤️
¡Te queremos y estamos más unidos que nunca! @LuisFDiaz19 #TodosSomosColombia🇨🇴 pic.twitter.com/mtYBNUsURq
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