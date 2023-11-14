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  4. ФОТО. Луис Диас встретился с отцом, который был в плену 12 дней
Англия
14 ноября 2023, 17:54 |
1025
0

ФОТО. Луис Диас встретился с отцом, который был в плену 12 дней

Вингер «Ливерпуля» наконец-то встретился с родителями

14 ноября 2023, 17:54 |
1025
0
ФОТО. Луис Диас встретился с отцом, который был в плену 12 дней
Twitter. Луис Диас с отцом

16 ноября сборная Колумбии в матче отбора на ЧМ-2026 в Барранкилье примет Бразилию. В расположение колумбийской сборной прибыл и вингер «Ливерпуля» Луис Диас.

Это позволило ему встретиться со своим родным отцом, который был похищен в октябре и провел в плену 12 дней. Он был освобожден 9 ноября.

Читайте также: Переживания и радость. Как похищение отца Луиса Диаса объединило Колумбию.

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Источник Twitter
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