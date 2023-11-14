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Италия
14 ноября 2023, 17:09 | Обновлено 14 ноября 2023, 17:21
76
0

ОФИЦИАЛЬНО. Ювентус продлил контракт с дисквалифицированным хавбеком

Николо Фаджоли останется в клубе до 2028 года

14 ноября 2023, 17:09 | Обновлено 14 ноября 2023, 17:21
76
0
ОФИЦИАЛЬНО. Ювентус продлил контракт с дисквалифицированным хавбеком
Getty Images/Global Images Ukraine. Николо Фаджоли

«Ювентус» официально сообщил о продлении контракта с полузащитником команды Николо Фаджоли. Новое соглашение с 22-летним хавбеком рассчитано до лета 2028 года.

Финансовые условия сделки не сообщаются, но ранее сообщалось о том, что игрок получит повышение зарплаты.

Напомним, месяц назад Фаджоли был дисквалифицирован на 7 месяцев из-за участия в нелегальных ставках.

Фаджоли является воспитанником «Ювентуса», он находится в структуре клуба с 14-летнего возраста. В нынешнем сезоне успел отличиться 1 ассистом в 6 матчах Серии А.

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Ювентус Николо Фаджоли продление контракта
Источник ФК Ювентус
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