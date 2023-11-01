Ювентус повысит зарплату дисквалифицированному за ставки игроку
Новый контракт для Николо фаджоли рассчитан на пять сезонов
Итальянский «Ювентус» намерен продлить контракт со своим полузащитником Николо Фаджоли, сообщает Фабрицио Романо.
Новое соглашение между «Ювентусом» и 22-летним Фаджоли рассчитано до июня 2028 года и предусматривает повышение зарплаты. Таким образом клуб хочет поддержать своего игрока, который был дисквалифицирован на семь месяцев за размещение ставок у нелегальных букмекеров.
Напомним, что Николо Фаджоли изначально был дисквалифицирован на год, но пять месяцев были заменены на прохождение терапии. Также футболист заплатит штраф в сумме 12.5 тысяч евро.
В нынешнем сезоне в составе «Ювентуса» Николо Фаджоли сыграл шесть матчей, в которых сделал одну результативную передачу.
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