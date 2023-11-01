Ювентус повысит зарплату дисквалифицированному за ставки игроку

Итальянский «Ювентус» намерен продлить контракт со своим полузащитником Николо Фаджоли, сообщает Фабрицио Романо.

Новое соглашение между «Ювентусом» и 22-летним Фаджоли рассчитано до июня 2028 года и предусматривает повышение зарплаты. Таким образом клуб хочет поддержать своего игрока, который был дисквалифицирован на семь месяцев за размещение ставок у нелегальных букмекеров.

Напомним, что Николо Фаджоли изначально был дисквалифицирован на год, но пять месяцев были заменены на прохождение терапии. Также футболист заплатит штраф в сумме 12.5 тысяч евро.

В нынешнем сезоне в составе «Ювентуса» Николо Фаджоли сыграл шесть матчей, в которых сделал одну результативную передачу.