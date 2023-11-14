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Украина. Премьер лига
14 ноября 2023, 15:59 | Обновлено 14 ноября 2023, 16:10
1224
2

Бывший арбитр – коллегам: «Давайте-ка, автоматы в руки – и на передок»

Андрей Лисаковский шокирован судейским беспределом в УПЛ

14 ноября 2023, 15:59 | Обновлено 14 ноября 2023, 16:10
1224
2
Бывший арбитр – коллегам: «Давайте-ка, автоматы в руки – и на передок»
УПЛ

Бывший арбитр Андрей Лисаковский, с прошлого года защищающий страну от агрессора в рядах ЗСУ, прокомментировал скандальное судейство в матче 14-го тура УПЛ «Черноморец» – «Рух».

«Несмотря на то, что нахожусь далеко от футбольных событий хотел бы обратиться к экспертам по судейству. Неужели вы не понимаете, что происходит? Мы здесь (на предовой – прим.) кладем свои головы и хотим посмотреть качественный футбол, а нас этого лишают. И сейчас говорю об этом не потому, что это моя родная команда. Да, я являюсь воспитанником футбольной школы «Черноморца», хотя в его основном составе ни одного матча не провел.

Хватит, пожалуй, защищать этих зажравшихся пи***** (судей). А вам, парни, которые находятся в здравом уме и ОБСЛУЖИВАЮТ матчи Премьер-лиги, хочу сказать: остановитесь! Иначе будет больно, парни, будет больно. Давайте-ка, автоматы в руки – и сюда, на «передок». Слава Украине!», – сказал Лисаковский.

Матч «Черноморец» – «Рух» в качестве арбитра в поле судил Андрей Коваленко.

Комитет арбитров УАФ оценил скандальные моменты этого матча.

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Андрей Коваленко (судья) чемпионат Украины по футболу Черноморец Одесса Украинская Премьер-лига Рух Львов Черноморец - Рух
Источник UA-Football
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Комментарии 2
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chak98
Добре сказав. Але вони розуміють тільки дію.
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+1
Galex
Які автомати?  Копачі потрібні.
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