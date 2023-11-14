Евгений ТКАЧУК о судействе Козыка: «Нам все стало сразу понятно»

Защитник «Металлиста 1925» Евгений Ткачук в интервью Sport.ua прокомментировал спорный момент в матче 14-го тура УПЛ с «Полесьем» (1:2).

В конце поединка Евгений Ткачук и Дмитрий Шастал боролись в штрафной площадке, прямо у лицевой линии. Судья Ярослав Козык зафиксировал фол со стороны Ткачука. VAR подтвердил решение арбитра, хотя оно выглядело противоречивым.

– Евгений, прокомментируйте эпизод с пенальти в конце матча. Со стороны показалось, что нарушение правил было не столь очевидным.

– Было бы странно с моей стороны отрицать, что между мной и нападающим был контакт. Но вопрос в другом, был ли тот контакт тем, что провоцирует такое падение? Нападающий, при всем моем уважении, рисовал падение на премию Оскар. Сыграно, как по нотам. Это уже третий матч, где пенальти ставят в ворота соперников «Полесья» на последних минутах поединка.

– Арбитр матча Ярослав Козык как-то объяснил свое решение?

– С Козыком я не общался после эпизода с пенальти. Он еще в первом тайме дал нам понять, что покажет желтые и красные карточки за то давление, которое устроили ему. Арбитры почему-то судили по двойным стандартам. Жичикову и Моуре за первые фолы сразу желтые. Это начало первого тайма. В «Полесье» такие же фолы – вообще нет свистка или без желтой. Нам все стало сразу понятно. Не первый день в футболе.

– Как считаете, «Металлист 1925» заслуживал большего в этом матче?

– Конечно, все ребята оставили очень много сил на поле, мы тщательно готовились к игре. Но, к сожалению, из-за моего неосторожного касания нам не удалось сохранить ничью. Мы заслуживали большего. Арбитры однозначно судили очень странно. Почему-то закрадываются мысли, что что-то не то происходит в нашем футболе.

Напомним, что после матча с «Полесьем» главный тренер харьковчан Олег Голодюк был недоволен судейством и заявил, что соперники имели численное преимущество в три человека, намекая на то, что судьи были на стороне житомирян.