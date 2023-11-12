Олег ГОЛОДЮК: «Надеюсь, судья сегодня будет спать спокойно»

Наставник «Металлиста 1925» Олег Голодюк поделился впечатлениями от матча 14-го тура УПЛ против «Полесья» (1:2):

– Трудно о чем-то говорить сейчас, эмоции сейчас преобладают, нужно немного отойти. Мы поблагодарили ребят за этот сегодняшний матч. Были моменты, которые нам нужно во многом улучшаться. Потому что не получалось сыграть так, как планировали. Надо отметить класс соперника, игравшего против очень хорошей команды, но учитывая, что у них было сегодня на три человека на поле больше, претензий к команде нет.

– Было слышно реакцию вашей команды после того, как они покинули поле, я так понимаю, по поводу пенальти больше претензий есть?

– По поводу всех 90 минут, как судья провел сегодняшнюю игру. Надеюсь, он сегодня будет спать спокойно.

– Это единственное, что вам сегодня помешало добиться результата?

– Да, как я сказал, у нас многого не получалось, и есть очень много над чем работать.

– В первую очередь над чем работать?

– Над выходом из обороны, наверное, нужно в некоторых моментах сыграть поспокойнее. Не успевали верно занять свои позиции и проводили не очень осмысленные атаки. Очень быстро возвращали мяч на Полесье и, в основном, была игра от обороны в исполнении нашей команды.

– Мне показалось, что команды не хватило на второй тайм. Первый тайм сильно провели, а во втором тайме слабее смотрелись?

– Опять же, сила соперника и количественное преимущество в три человека у соперника.

– Я понимаю, насколько расстроена команда, что вы им сказали?

– Я уверен, что мы сильны, мы это переживем и постараемся в следующих играх исправить ситуацию.