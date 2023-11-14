Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

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Сборная УКРАИНЫ
14 ноября 2023, 12:55 | Обновлено 14 ноября 2023, 14:18
1335
0

Вадим КОСТЮЧЕНКО: «На матче Украина – Италия ожидается аншлаг»

Первый вице-президент УАФ – о предстоящем матче «Сине-желтых» в Германии.

14 ноября 2023, 12:55 | Обновлено 14 ноября 2023, 14:18
1335
0
Вадим КОСТЮЧЕНКО: «На матче Украина – Италия ожидается аншлаг»
УАФ. Вадим Костюченко

Свой завершающий поединок группового раунда квалификации Евро-2024 национальная сборная Украины проведет против Италии 20 ноября. Игра состоится в немецком городе Леверкузен.

Об организационной подготовке к решающему поединку в Германии в эксклюзивном интервью Sport.ua рассказал первый вице-президент УАФ Вадим Костюченко:

– Как известно, из-за войны с россией на территории Украины у нас пока нет возможности проводить международные футбольные матчи на наших стадионах. Поэтому руководством УАФ по согласованию тренерского штаба Сергея Реброва было принято решение, что номинально домашние матчи национальная команда будет проводить в разных странах Европы. Это позволит нашим гражданам, которые из-за войны выехали за границу, поддержать нашу команду. Кроме того, во время таких матчей мы привлекаем дополнительную поддержку для Украины, в частности, для фонда United24. Таким образом, мы также благодарим страны-партнеры и их футбольные ассоциации за поддержку, которую они оказывают Украине во время войны.

Национальная команда уже проводила свои официальные домашние матчи в Польше, Чехии, Словакии. Сейчас мы остановили свой выбор в Германии. И я уже хочу поблагодарить правительство Германии, Немецкий футбольный союз, футбольный клуб «Байер» и город Леверкузен за содействие в проведении сверхважного для нас матча со сборной Италии. Эта сборная является действующим чемпионом Европы, но у меня есть уверенность, что именно в противостоянии с этой командой сборная Украины во главе с Сергеем Ребровым получит путевку в финальную часть Евро-2024.

– Сколько болельщиков ожидается на стадионе в Леверкузене?

– Стадион в Леверкузене на международных матчах может вместить почти 30 тысяч зрителей – точнее, 29 500. Учитывая тенденцию продажи билетов, можно говорить, что все они будут проданы, то есть стадион будет полностью заполнен.

– Какая квота у итальянских болельщиков?

– Болельщики сборной Италии, согласно нормам УЕФА, имеют право выкупить на этот матч около 1700 билетов.

– Будут ли болеть на стадионе за нашу сборную украинские военные?

– Да. Уже традиционно во время матчей сборной часть билетов мы выделяем для наших военных, проходящих реабилитацию и восстановление в той стране, где играет сборная Украины. Не будет исключением и игра на «БайАрене» в Леверкузене. Кроме того, на матче опять же – по традиции, будут присутствовать представители фонда «Трибуна Героев». А дети, эвакуированные с прифронтовых территорий в Германию, примут участие в церемонии открытия матча.

Напомним, что игра на стадионе «БайАрена» в Леверкузене будет решающим матчем группы, которая определит второго финалиста из этой группы.

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Источник Sport.ua
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