Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Игорь ЦЫГАНЫК: «Удаление Бескоровайного – самая большая ошибка Козыряцкого»
Украина. Премьер лига
14 ноября 2023, 09:37 | Обновлено 14 ноября 2023, 09:38
353
3

Игорь ЦЫГАНЫК: «Удаление Бескоровайного – самая большая ошибка Козыряцкого»

Известный журналист не считает, что удаление в матче «Кривбасс» – «Динамо» было справедливым

14 ноября 2023, 09:37 | Обновлено 14 ноября 2023, 09:38
353
3
Игорь ЦЫГАНЫК: «Удаление Бескоровайного – самая большая ошибка Козыряцкого»
Facebook. Игорь Цыганык

Известный журналист Игорь Цыганык считает, что в матче «Кривбасс» – «Динамо» защитник хозяев Даниил Бескоровайный нарушал правила, но изымать его основания не было.

«Думаю, что Козыряцкий прекрасно видел, упал ли Ванат сам, или в контакте с Бескоровайным, сразу продемонстрировав красную карточку. Это самая большая его ошибка. Я сошелся на мысли, что контакт все же был, и был очень серьезный. Перерезая дорогу защитнику, нападающий сам таким образом провоцирует этот контакт. Защитник должен избегать подобного контакта. Нарушение правил совершенно справедливо.

Ты знаешь, что у тебя работает VAR, который может сменить желтую на красную, но красную на желтую не имеет права изменить. Вот когда Козыряцкий бежал, и если бы он был опытным, абсолютно адекватным, то он взял бы паузу, продемонстрировал желтую, а дальше смотрел бы VAR. Уж если VAR покажет, что там на красную, то выгоняй. Сказать, что это фол последней надежды, я бы не сказал, мягко говоря. Партнер Бескоровайного был бы первым на мяче, поскольку Ванат неудачно принял мяч. Я считаю, что это желтая карточка», – сказал Цыганик.

Напомним, что в итоге «Кривбасс» уступил «Динамо» со счётом 0:2.

По теме:
Сергей БОЛОТНИКОВ: «Полесью» постоянно в этом сезоне помогают судьи»
Источник: Минай в ближайшее время может уволить Владимира Шарана
Они просто врут. Цыганык рассказал о разговоре с Луческу о российских СМИ
Даниил Бескоровайный Игорь Цыганык Владислав Ванат Динамо Киев Кривбасс Кривой Рог чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига судейство Максим Козыряцкий
Источник Циганик LIVE
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале
Футбол | 14 ноября 2023, 05:45 0
Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале
Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале

Получайте быстрее всех обзоры матчей на свой телефон в Телеграме!

ВИДЕО. «Это мой пояс». Усик прибыл в Узбекистан на конгресс WBC
Бокс | 13 ноября 2023, 14:55 2
ВИДЕО. «Это мой пояс». Усик прибыл в Узбекистан на конгресс WBC
ВИДЕО. «Это мой пояс». Усик прибыл в Узбекистан на конгресс WBC

Александр поднял титул над головой в Ташкенте

Итоговый турнир АТР. Расписание и результаты матчей (обновляется)
Теннис | 14.11.2023, 07:00
Итоговый турнир АТР. Расписание и результаты матчей (обновляется)
Итоговый турнир АТР. Расписание и результаты матчей (обновляется)
Спортивный директор Жироны: «Мы представить не могли такой старт сезона»
Футбол | 13.11.2023, 18:45
Спортивный директор Жироны: «Мы представить не могли такой старт сезона»
Спортивный директор Жироны: «Мы представить не могли такой старт сезона»
Зинченко рассказал, кем хочет стать после завершения карьеры
Футбол | 14.11.2023, 07:12
Зинченко рассказал, кем хочет стать после завершения карьеры
Зинченко рассказал, кем хочет стать после завершения карьеры
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Phantom
Абсолютно все вірно написано,  жовта - так, без питань,  червона - ні, Ванат невдало прийняв м'яч,  той відскочив від нього на півтора метра і Стецьков був на ньому першим 
Ответить
0
Xvalenok03
Странно. Но тут в большинстве я с ним согласен.
Ответить
0
potemkin78
самая бесполезная вещь в футболе - ВАР. зачем он нужен, понятия не имею. тут смотрю, тут не смотрю.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Эффект украинского дуэта. Жироне покорилось редкое достижение в Ла Лиге
Эффект украинского дуэта. Жироне покорилось редкое достижение в Ла Лиге
13.11.2023, 17:53 2
Футбол
Водопад голов. Челси и Манчестер Сити покуражились на Стэмфорд Бридж
Водопад голов. Челси и Манчестер Сити покуражились на Стэмфорд Бридж
12.11.2023, 20:39 22
Футбол
Бывший чемпион мира рассказал, почему Фьюри откажется от боя с Усиком
Бывший чемпион мира рассказал, почему Фьюри откажется от боя с Усиком
13.11.2023, 09:39 3
Бокс
Коэффициент на титул Жироны в Ла Лиге обрушился в 125 раз со старта сезона
Коэффициент на титул Жироны в Ла Лиге обрушился в 125 раз со старта сезона
13.11.2023, 21:25 6
Футбол
Блестящий дебют Калининой в сборной, характер Ястремской и канадское чудо
Блестящий дебют Калининой в сборной, характер Ястремской и канадское чудо
13.11.2023, 07:10
Теннис
Кто получил 9? Названа оценка Трубина за матч-триллер Бенфика – Спортинг
Кто получил 9? Названа оценка Трубина за матч-триллер Бенфика – Спортинг
13.11.2023, 01:55 2
Футбол
Финал Кубка Билли Джин Кинг. Расписание и результаты
Финал Кубка Билли Джин Кинг. Расписание и результаты
12.11.2023, 21:05
Теннис
Стало известно, кто завершит сезон первой ракеткой мира
Стало известно, кто завершит сезон первой ракеткой мира
13.11.2023, 06:20
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем