Игорь ЦЫГАНЫК: «Удаление Бескоровайного – самая большая ошибка Козыряцкого»

Известный журналист Игорь Цыганык считает, что в матче «Кривбасс» – «Динамо» защитник хозяев Даниил Бескоровайный нарушал правила, но изымать его основания не было.

«Думаю, что Козыряцкий прекрасно видел, упал ли Ванат сам, или в контакте с Бескоровайным, сразу продемонстрировав красную карточку. Это самая большая его ошибка. Я сошелся на мысли, что контакт все же был, и был очень серьезный. Перерезая дорогу защитнику, нападающий сам таким образом провоцирует этот контакт. Защитник должен избегать подобного контакта. Нарушение правил совершенно справедливо.

Ты знаешь, что у тебя работает VAR, который может сменить желтую на красную, но красную на желтую не имеет права изменить. Вот когда Козыряцкий бежал, и если бы он был опытным, абсолютно адекватным, то он взял бы паузу, продемонстрировал желтую, а дальше смотрел бы VAR. Уж если VAR покажет, что там на красную, то выгоняй. Сказать, что это фол последней надежды, я бы не сказал, мягко говоря. Партнер Бескоровайного был бы первым на мяче, поскольку Ванат неудачно принял мяч. Я считаю, что это желтая карточка», – сказал Цыганик.

Напомним, что в итоге «Кривбасс» уступил «Динамо» со счётом 0:2.