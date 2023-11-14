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Испания
14 ноября 2023, 03:25 | Обновлено 14 ноября 2023, 03:27
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МЛС, саудиты или «3-й актер» – Боруссия Д? Левандовски может уйти из Барсы

Todofichajes выдал инсайд про Роберта, несмотря на то, что у поляка контракт до 2026 года

14 ноября 2023, 03:25 | Обновлено 14 ноября 2023, 03:27
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МЛС, саудиты или «3-й актер» – Боруссия Д? Левандовски может уйти из Барсы
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски

35-летний польский форвард каталонской «Барселоны» Роберт Левандовски может покинуть клуб.

Об этом сообщает Todofichajes. По информации источника, все дело в том, что атмосфера в раздевалке «Барсы» не самая благоприятная, а сам поляк имел конфликты с Ламином Ямалем и наставником «сине-гранатовых» Хави.

Как утверждает источник, предметный интерес к Роберту проявляют клубы МЛС и из Саудовской Аравии. Однако Todofichajes отмечает, что появился и «третий» актер – «Боруссия» Дортмунд.

Сообщается, что предложение команд из США и саудитов куда значительнее, чем то, что может дать немецкий клуб.

Todofichajes заявил следующее:

«В любом случае, посмотрим, стабилизируется ли ситуация у поляка в раздевалке [Барсы], иначе руководству клуба придется рассматривать возможность продажи Левандовски уже этой зимой».

В футболке «Барселоны» Роберт провел 60 матчей, в которых отметился 40 голами и 12 голевыми передачами. Контракт с каталонским клубом рассчитан до 2026 года.

Левандовски выступал за «Боруссию Д» с 2010 по 2014 год.

В последнем матче «Барселоны» против «Алавеса» Роберт оформил дубль.

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Ламин Ямал Роберт Левандовски Хави Барселона трансферы трансферы Ла Лиги Major League Soccer (MLS)
Источник Todofichajes.com
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