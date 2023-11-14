МЛС, саудиты или «3-й актер» – Боруссия Д? Левандовски может уйти из Барсы
Todofichajes выдал инсайд про Роберта, несмотря на то, что у поляка контракт до 2026 года
35-летний польский форвард каталонской «Барселоны» Роберт Левандовски может покинуть клуб.
Об этом сообщает Todofichajes. По информации источника, все дело в том, что атмосфера в раздевалке «Барсы» не самая благоприятная, а сам поляк имел конфликты с Ламином Ямалем и наставником «сине-гранатовых» Хави.
Как утверждает источник, предметный интерес к Роберту проявляют клубы МЛС и из Саудовской Аравии. Однако Todofichajes отмечает, что появился и «третий» актер – «Боруссия» Дортмунд.
Сообщается, что предложение команд из США и саудитов куда значительнее, чем то, что может дать немецкий клуб.
Todofichajes заявил следующее:
«В любом случае, посмотрим, стабилизируется ли ситуация у поляка в раздевалке [Барсы], иначе руководству клуба придется рассматривать возможность продажи Левандовски уже этой зимой».
В футболке «Барселоны» Роберт провел 60 матчей, в которых отметился 40 голами и 12 голевыми передачами. Контракт с каталонским клубом рассчитан до 2026 года.
Левандовски выступал за «Боруссию Д» с 2010 по 2014 год.
В последнем матче «Барселоны» против «Алавеса» Роберт оформил дубль.
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