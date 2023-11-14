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Чемпионат Европы
14 ноября 2023, 00:45 | Обновлено 14 ноября 2023, 01:01
227
1

СПАЛЛЕТТИ: Победа над Северной Македонией даст нам преимущество с Украиной

Наставник сборной Италии – о желаемом

14 ноября 2023, 00:45 | Обновлено 14 ноября 2023, 01:01
227
1
СПАЛЛЕТТИ: Победа над Северной Македонией даст нам преимущество с Украиной
Getty Images/Global Images Ukraine. Лучано Спаллетти

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти оценил значимость предстоящих матчей команды в отборе на Евро-2024 со сборными Северной Македонии (17 ноября) и Украины (20 ноября).

«Победа в первой игре даст нам преимущество во второй, поэтому мы сосредоточимся на этой команде [Северной Македонии]. Возможно, придется принять несколько решений по игрокам, учитывая, что нам предстоит провести две игры так близко друг к другу. Но, несмотря на это, я не буду играть одним составом в одной игре и другим во второй», – заявил Спаллетти.

Ранее Лучано Спаллетти признался, что у Италии есть страх перед матчами с Северной Македонией и Украиной.

В таблице отборочной группы С Евро-2024 сборная Англии уже гарантировала себе путевку в Германию, а за вторую вакансию сражаются Италия и Украина. У команды Сергея Реброва 13 очков, а Италия отстает на 3 пункта, но имеет матч в запасе против Северной Македонии.

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Источник Федерация футбола Италии
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Gargantua
да они могут даже проиграть, и все равно победа над Украиной выводит их на 2 место
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