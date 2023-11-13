СПАЛЛЕТТИ: «У Италии есть страх перед матчами с Македонией и Украиной»

Наставник сборной Италии Лучано Спаллетти оценил решающие матчи отбора Евро-2024 против Северной Македонии 17 ноября и Украины 20 ноября.

«Если говорить о составе, то давайте выиграем матч против Северной Македонии, а потом будем думать об изменениях. Конечно, изменения перед Украиной будут, мы сыграем две встречи за короткий период».

«Страх? Он с нами, он никуда не девается, но мы пройдем все это вместе. В последнем матче с Англией, который мы проиграли, я видел много позитивных вещей. Их нужно сохранить», — сказал Спаллетти.

В таблице сборная Англии уже гарантировала себе выход на Евро, а за вторую путевку сражаются Италия и Украина. У команды Реброва 13 очков, а Италия отстает на 3 пункта, но имеет матч в запасе против Северной Македонии.