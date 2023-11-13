Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лидер УПЛ – 3-й фаворит на титул УПЛ 2023/24. Шахтер выиграет чемпионат?
Украина. Премьер лига
13 ноября 2023, 22:21 |
662
4

Лидер УПЛ – 3-й фаворит на титул УПЛ 2023/24. Шахтер выиграет чемпионат?

Коэффициент на чемпионство «горняков» составляет всего 1.45

13 ноября 2023, 22:21 |
662
4
Лидер УПЛ – 3-й фаворит на титул УПЛ 2023/24. Шахтер выиграет чемпионат?
ФК Днепр-1

Донецкий футбольный клуб «Шахтер» является главным фаворитом на победу в УПЛ 2023/24. Коэффициент на титул «горняков» составляет всего 1.45.

Лидером текущей кампании чемпионата Украины является «Днепр-1» (30 очков). На трофей днепровской команды котировки куда ниже – 5.50.

Топ-5 фаворитов на чемпионство в УПЛ 2023/24 после 14 туров:

  1. Шахтер – 1.45
  2. Динамо Киев – 3.75
  3. Днепр-1 – 5.50
  4. Полесье – 10.00
  5. Кривбасс – 12.00

Донецкий «Шахтер» сейчас находится на 4-й позиции с 24 пунктами. Но у подопечных Марино Пушича 12 сыгранных туров, что на 2 меньше, чем у лидера «Днепра-1». 2-я строчка у «Полесья» (29), 3-я – у «Кривбасса» (27).

Интересно, что у второго главного фаворита на чемпионство «Динамо» всего 19 пунктов и 8-я позиция. Но киевляне сыграли еще меньше туров, чем «Шахтер». У «бело-синих» пока только 11 матчей в УПЛ 2023/24.

Таблица УПЛ 2023/24 после 14 туров

По теме:
Александр УСИК: «Сначала я побью Фьюри, а потом иду играть в футбол»
Андрей КЛИЩУК: «Не опускаем головы, надо двигаться дальше»
Комитет арбитров УАФ оценил спорные моменты в последних матчах УПЛ
котировки букмекеров азарт Шахтер Донецк Днепр-1 Динамо Киев Полесье Житомир Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стало известно, кто завершит сезон первой ракеткой мира
Теннис | 13 ноября 2023, 06:20 0
Стало известно, кто завершит сезон первой ракеткой мира
Стало известно, кто завершит сезон первой ракеткой мира

Карлос Алькарас уже не сможет догнать Новака Джоковича

Бывший чемпион мира рассказал, почему Фьюри откажется от боя с Усиком
Бокс | 13 ноября 2023, 09:39 3
Бывший чемпион мира рассказал, почему Фьюри откажется от боя с Усиком
Бывший чемпион мира рассказал, почему Фьюри откажется от боя с Усиком

Джордж Гроувз уверен, что Тайсон не выйдет на ринг с украинцем

Беттер выиграл $7510, поставив на точный счет 4:4 в матче Челси – Ман Сити
Футбол | 13.11.2023, 21:43
Беттер выиграл $7510, поставив на точный счет 4:4 в матче Челси – Ман Сити
Беттер выиграл $7510, поставив на точный счет 4:4 в матче Челси – Ман Сити
Миколенко, Довбик, Зинченко, Коваленко забивают, Цыганков ассистирует
Футбол | 13.11.2023, 15:39
Миколенко, Довбик, Зинченко, Коваленко забивают, Цыганков ассистирует
Миколенко, Довбик, Зинченко, Коваленко забивают, Цыганков ассистирует
ФОТО. Лицо Пушича после поражения Шахтера в матче УПЛ против Днепра-1
Футбол | 13.11.2023, 07:30
ФОТО. Лицо Пушича после поражения Шахтера в матче УПЛ против Днепра-1
ФОТО. Лицо Пушича после поражения Шахтера в матче УПЛ против Днепра-1
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Pavel_i_CO
Джерело - спортЮА. Тобто, сайт ссилається не на бетсайти, а на самих себе?) 
Ответить
+2
avk2307
Не зрозуміло від кого ці коефіцієнти. Від спорт.юа?
Ответить
+2
Fitness.sports
Учитывая игру с кривбас и Днепр о чём говорить 
Ответить
-1
New Zealander
Ну все по делу. Шахтер - чемпион как всегда
Ответить
-6
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Где он был 10 лет? О'Салливан сенсационно проиграл в полуфинале в Китае
Где он был 10 лет? О'Салливан сенсационно проиграл в полуфинале в Китае
12.11.2023, 00:25 5
Снукер
Итоговый турнир АТР. Расписание и результаты матчей (обновляется)
Итоговый турнир АТР. Расписание и результаты матчей (обновляется)
13.11.2023, 08:30
Теннис
ВИДЕО. По учебникам Макманамана. Зинченко оформил топ-гол в стиле легенды
ВИДЕО. По учебникам Макманамана. Зинченко оформил топ-гол в стиле легенды
11.11.2023, 20:25 2
Футбол
ВИДЕО. Иран нанес сенсационное поражение Бразилии на чемпионате мира U-17
ВИДЕО. Иран нанес сенсационное поражение Бразилии на чемпионате мира U-17
12.11.2023, 04:45
Футбол
Водопад голов. Челси и Манчестер Сити покуражились на Стэмфорд Бридж
Водопад голов. Челси и Манчестер Сити покуражились на Стэмфорд Бридж
12.11.2023, 20:39 22
Футбол
ВИДЕО. Шикарный удар! Александр Зинченко забил первый гол в этом сезоне
ВИДЕО. Шикарный удар! Александр Зинченко забил первый гол в этом сезоне
11.11.2023, 18:41 36
Футбол
ВИДЕО. Во втором матче подряд! Миколенко забил на первой минуте
ВИДЕО. Во втором матче подряд! Миколенко забил на первой минуте
11.11.2023, 17:10 27
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем