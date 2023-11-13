Лидер УПЛ – 3-й фаворит на титул УПЛ 2023/24. Шахтер выиграет чемпионат?

Донецкий футбольный клуб «Шахтер» является главным фаворитом на победу в УПЛ 2023/24. Коэффициент на титул «горняков» составляет всего 1.45.

Лидером текущей кампании чемпионата Украины является «Днепр-1» (30 очков). На трофей днепровской команды котировки куда ниже – 5.50.

Топ-5 фаворитов на чемпионство в УПЛ 2023/24 после 14 туров:

Шахтер – 1.45 Динамо Киев – 3.75 Днепр-1 – 5.50 Полесье – 10.00 Кривбасс – 12.00

Донецкий «Шахтер» сейчас находится на 4-й позиции с 24 пунктами. Но у подопечных Марино Пушича 12 сыгранных туров, что на 2 меньше, чем у лидера «Днепра-1». 2-я строчка у «Полесья» (29), 3-я – у «Кривбасса» (27).

Интересно, что у второго главного фаворита на чемпионство «Динамо» всего 19 пунктов и 8-я позиция. Но киевляне сыграли еще меньше туров, чем «Шахтер». У «бело-синих» пока только 11 матчей в УПЛ 2023/24.

Таблица УПЛ 2023/24 после 14 туров