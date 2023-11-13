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  4. Коэффициент на титул Жироны в Ла Лиге обрушился в 125 раз со старта сезона
Испания
13 ноября 2023, 21:25 |
1057
2

Коэффициент на титул Жироны в Ла Лиге обрушился в 125 раз со старта сезона

Команда Артема Довбика и Виктора Цыганкова занимает 1-е место в чемпионате Испании

13 ноября 2023, 21:25 |
1057
2
Коэффициент на титул Жироны в Ла Лиге обрушился в 125 раз со старта сезона
Getty Images/Global Images Ukraine

Коэффициент на чемпионство футбольного клуба «Жирона» в Ла Лиге 2023/24 составляет 10.00.

Котировки на титул жиронцев обрушились в 125 раз со старта текущей кампании чемпионата Испании. Перед началом сезона коэффициент на трофей «Жироны» составлял 1250.00.

Команда украинских футболистов Виктора Цыганкова и Артема Довбика занимает 1-е место в таблице Ла Лиги 2023/24 после 13 туров. У жиронцев 34 очка.

2-я строчка у мадридского «Реала» (32), 3-я – у «Барселоны» (30), 4-я – у «Атлетико» (28).

Интересно, что несмотря на лидерство «Жироны», «красно-белые» все равно являются только четвертыми фаворитами на чемпионство.

Топ-5 фаворитов на чемпионство в Ла Лиге 2023/24 после 13 туров:

  1. Реал Мадрид – 1.60
  2. Барселона – 3.10
  3. Атлетико Мадрид – 9.00
  4. Жирона – 10.00
  5. Реал Сосьедад – 250.00

После 7 туров Ла Лиги, когда «Жирона» также шла на 1-м месте, коэффициент на титул команды составлял 81.00 и уже тогда это было самое крупное падение по линиям на победителей всех пяти топовых европейских чемпионатов.

В последнем туре чемпионата Испании перед паузой на матчи сборных «Жирона» выиграла в гостях у «Райо Вальекано» 2:1.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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Gargantua
Лестер же смог.
почему нет?
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+1
Первый Среди Равных
Просядуть у другому колі, чемпіонами не будуть але в ЛЧ потраплять
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0
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