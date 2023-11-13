Коэффициент на титул Жироны в Ла Лиге обрушился в 125 раз со старта сезона
Команда Артема Довбика и Виктора Цыганкова занимает 1-е место в чемпионате Испании
Коэффициент на чемпионство футбольного клуба «Жирона» в Ла Лиге 2023/24 составляет 10.00.
Котировки на титул жиронцев обрушились в 125 раз со старта текущей кампании чемпионата Испании. Перед началом сезона коэффициент на трофей «Жироны» составлял 1250.00.
Команда украинских футболистов Виктора Цыганкова и Артема Довбика занимает 1-е место в таблице Ла Лиги 2023/24 после 13 туров. У жиронцев 34 очка.
2-я строчка у мадридского «Реала» (32), 3-я – у «Барселоны» (30), 4-я – у «Атлетико» (28).
Интересно, что несмотря на лидерство «Жироны», «красно-белые» все равно являются только четвертыми фаворитами на чемпионство.
Топ-5 фаворитов на чемпионство в Ла Лиге 2023/24 после 13 туров:
- Реал Мадрид – 1.60
- Барселона – 3.10
- Атлетико Мадрид – 9.00
- Жирона – 10.00
- Реал Сосьедад – 250.00
После 7 туров Ла Лиги, когда «Жирона» также шла на 1-м месте, коэффициент на титул команды составлял 81.00 и уже тогда это было самое крупное падение по линиям на победителей всех пяти топовых европейских чемпионатов.
В последнем туре чемпионата Испании перед паузой на матчи сборных «Жирона» выиграла в гостях у «Райо Вальекано» 2:1.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Днепровский клуб обыграл «горняков» со счетом 3:1
Лучшим игроком матча назван норвежский форвард Эрлинг Холанд, автор дубля
почему нет?