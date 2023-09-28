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Испания
28 сентября 2023, 17:15 | Обновлено 28 сентября 2023, 18:14
2425
4

Коэффициент на титул Жироны в Ла Лиге обрушился в 15 раз со старта сезона

Чемпионство команды Виктора Цыганкова и Артема Довбика котируется по 81.00

28 сентября 2023, 17:15 | Обновлено 28 сентября 2023, 18:14
2425
4
Коэффициент на титул Жироны в Ла Лиге обрушился в 15 раз со старта сезона
Getty Images/Global Images Ukraine

Коэффициент на чемпионство футбольного клуба «Жирона» в Ла Лиге 2023/24 составляет 81.00.

Котировки на победу «красно-белых» обрушились в 15 раз со старта сезона. Сейчас на титул команды можно поставить с коэффициентом 81.00, а перед 1-м туром чемпионата Испании букмекеры расценивали шансы на успех «жиронцев» в 1250.00. Это самое крупное падение по линиям на победителей всех пяти топовых европейских чемпионатов.

«Жирона» – 4-й фаворит на чемпионство в Испании по мнению букмекеров.

Топ-5 фаворитов на чемпионство в Ла Лиге 2023/24 после 7 туров:

  • Реал Мадрид – 1.90
  • Барселона – 2.24
  • Атлетико Мадрид – 10.00
  • Жирона – 67.00
  • Атлетик Бильбао – 101.00

На то, что «Жирона» завершит сезон в четверке лучших команд, букмекеры дают 6.00.

27 сентября «Жирона» вместе с Артемом Довбиком и Виктором Цыганковым обыграла «Вильярреал» со счетом 2:1. Уже в субботу, 30 сентября, «красно-белые» встретяся с «Реалом» Мадрид в 8-м туре.

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Жирона Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига азарт букмекеры Барселона Атлетик Бильбао Атлетико Мадрид Виктор Цыганков Артем Довбик
Источник Sport.ua
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Комментарии 4
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OKs100
Как-то низко оценивают шансы нынешнего лидера Ла-Лиги. Лестер тоже когда-то посрамил букмекеров.
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FootFun1
Цікаво де спорт.юа бачив кофи 1250, після Лестера буки не дають кофів більше 500
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