Коэффициент на титул Жироны в Ла Лиге обрушился в 15 раз со старта сезона
Чемпионство команды Виктора Цыганкова и Артема Довбика котируется по 81.00
Коэффициент на чемпионство футбольного клуба «Жирона» в Ла Лиге 2023/24 составляет 81.00.
Котировки на победу «красно-белых» обрушились в 15 раз со старта сезона. Сейчас на титул команды можно поставить с коэффициентом 81.00, а перед 1-м туром чемпионата Испании букмекеры расценивали шансы на успех «жиронцев» в 1250.00. Это самое крупное падение по линиям на победителей всех пяти топовых европейских чемпионатов.
«Жирона» – 4-й фаворит на чемпионство в Испании по мнению букмекеров.
Топ-5 фаворитов на чемпионство в Ла Лиге 2023/24 после 7 туров:
- Реал Мадрид – 1.90
- Барселона – 2.24
- Атлетико Мадрид – 10.00
- Жирона – 67.00
- Атлетик Бильбао – 101.00
На то, что «Жирона» завершит сезон в четверке лучших команд, букмекеры дают 6.00.
27 сентября «Жирона» вместе с Артемом Довбиком и Виктором Цыганковым обыграла «Вильярреал» со счетом 2:1. Уже в субботу, 30 сентября, «красно-белые» встретяся с «Реалом» Мадрид в 8-м туре.
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