Коэффициент на титул Жироны в Ла Лиге обрушился в 15 раз со старта сезона

Коэффициент на чемпионство футбольного клуба «Жирона» в Ла Лиге 2023/24 составляет 81.00.

Котировки на победу «красно-белых» обрушились в 15 раз со старта сезона. Сейчас на титул команды можно поставить с коэффициентом 81.00, а перед 1-м туром чемпионата Испании букмекеры расценивали шансы на успех «жиронцев» в 1250.00. Это самое крупное падение по линиям на победителей всех пяти топовых европейских чемпионатов.

«Жирона» – 4-й фаворит на чемпионство в Испании по мнению букмекеров.

Топ-5 фаворитов на чемпионство в Ла Лиге 2023/24 после 7 туров:

Реал Мадрид – 1.90

Барселона – 2.24

Атлетико Мадрид – 10.00

Жирона – 67.00

Атлетик Бильбао – 101.00

На то, что «Жирона» завершит сезон в четверке лучших команд, букмекеры дают 6.00.

27 сентября «Жирона» вместе с Артемом Довбиком и Виктором Цыганковым обыграла «Вильярреал» со счетом 2:1. Уже в субботу, 30 сентября, «красно-белые» встретяся с «Реалом» Мадрид в 8-м туре.