Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Источник: Кривенцов был жестким на тренировках и агрессивным к игрокам
Украина. Премьер лига
13 ноября 2023, 20:17 | Обновлено 13 ноября 2023, 20:45
1905
0

Источник: Кривенцов был жестким на тренировках и агрессивным к игрокам

Стали известны новые детали увольнения тренера «Зари»

13 ноября 2023, 20:17 | Обновлено 13 ноября 2023, 20:45
1905
0
Источник: Кривенцов был жестким на тренировках и агрессивным к игрокам
ФК Заря Луганск. Валерий Кривенцов

Главный редактор проекта ПРОФУТБОЛ Digital Владимир Зверов назвал причины увольнения Валерия Кривенцова с должности главного тренера луганской «Зари».

«Не всем игрокам «Зари» нравилось работать с Кривенцовым, он моментами мог быть жестким на тренировках, агрессивным по отношению к своим игрокам. Поэтому некоторые футболисты команды были недовольны им и руководство клуба решило разорвать отношения, поскольку не видели прогресса», – сказал Зверов.

Ранее стало известно, что Кривенцов перед уходом из «Зари» едва не подрался с Герреро.

По теме:
БЕРЕЗА: «Сказал, если Днепр-1 не победит, то все поедут в штурмовую роту»
Источник: Полесье пытается провернуть трансфер хавбека сборной Украины
Что с контрактом Бондаря и Шахтера? Transfermarkt пишет о новом договоре
Владимир Зверов Валерий Кривенцов Заря Луганск чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Источник Профутбол Digital
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Кто получил 9? Названа оценка Трубина за матч-триллер Бенфика – Спортинг
Футбол | 13 ноября 2023, 01:55 2
Кто получил 9? Названа оценка Трубина за матч-триллер Бенфика – Спортинг
Кто получил 9? Названа оценка Трубина за матч-триллер Бенфика – Спортинг

«Орлы» вырвали победу у соперников после 90-й минуты

Миколенко, Довбик, Зинченко, Коваленко забивают, Цыганков ассистирует
Футбол | 13 ноября 2023, 15:39 8
Миколенко, Довбик, Зинченко, Коваленко забивают, Цыганков ассистирует
Миколенко, Довбик, Зинченко, Коваленко забивают, Цыганков ассистирует

Блогер Sport.ua Сергей Тищенко рассказывает, как украинцы проявили себя в ведущих чемпионатах

Эффект украинского дуэта. Жироне покорилось редкое достижение в Ла Лиге
Футбол | 13.11.2023, 17:53
Эффект украинского дуэта. Жироне покорилось редкое достижение в Ла Лиге
Эффект украинского дуэта. Жироне покорилось редкое достижение в Ла Лиге
Коэффициент на титул Жироны в Ла Лиге обрушился в 125 раз со старта сезона
Футбол | 13.11.2023, 21:25
Коэффициент на титул Жироны в Ла Лиге обрушился в 125 раз со старта сезона
Коэффициент на титул Жироны в Ла Лиге обрушился в 125 раз со старта сезона
ВИДЕО. «Это мой пояс». Усик прибыл в Узбекистан на конгресс WBC
Бокс | 13.11.2023, 14:55
ВИДЕО. «Это мой пояс». Усик прибыл в Узбекистан на конгресс WBC
ВИДЕО. «Это мой пояс». Усик прибыл в Узбекистан на конгресс WBC
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Тренер Жироны: «Мы лидируем с шестью победами на выезде, это мечта!»
Тренер Жироны: «Мы лидируем с шестью победами на выезде, это мечта!»
11.11.2023, 19:13 1
Футбол
ВИДЕО. Во втором матче подряд! Миколенко забил на первой минуте
ВИДЕО. Во втором матче подряд! Миколенко забил на первой минуте
11.11.2023, 17:10 27
Футбол
ВИДЕО. Гол Коваленко на последних минутах принес Эмполи победу над Наполи
ВИДЕО. Гол Коваленко на последних минутах принес Эмполи победу над Наполи
12.11.2023, 15:32 38
Футбол
ВИДЕО. Шикарный удар! Александр Зинченко забил первый гол в этом сезоне
ВИДЕО. Шикарный удар! Александр Зинченко забил первый гол в этом сезоне
11.11.2023, 18:41 36
Футбол
Гол и удаление в самом начале матча. Динамо победило Кривбасс
Гол и удаление в самом начале матча. Динамо победило Кривбасс
12.11.2023, 15:35 243
Футбол
Анчелотти оценил перспективы Жироны с Цыганковым и Довбиком
Анчелотти оценил перспективы Жироны с Цыганковым и Довбиком
12.11.2023, 12:33 12
Футбол
ВИДЕО. Зинченко точно защитник? Украинец оформил феноменальный пас в АПЛ
ВИДЕО. Зинченко точно защитник? Украинец оформил феноменальный пас в АПЛ
11.11.2023, 18:01 13
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем