Источник: Кривенцов был жестким на тренировках и агрессивным к игрокам

Главный редактор проекта ПРОФУТБОЛ Digital Владимир Зверов назвал причины увольнения Валерия Кривенцова с должности главного тренера луганской «Зари».

«Не всем игрокам «Зари» нравилось работать с Кривенцовым, он моментами мог быть жестким на тренировках, агрессивным по отношению к своим игрокам. Поэтому некоторые футболисты команды были недовольны им и руководство клуба решило разорвать отношения, поскольку не видели прогресса», – сказал Зверов.

Ранее стало известно, что Кривенцов перед уходом из «Зари» едва не подрался с Герреро.