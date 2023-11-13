Источник: Кривенцов был жестким на тренировках и агрессивным к игрокам
Стали известны новые детали увольнения тренера «Зари»
Главный редактор проекта ПРОФУТБОЛ Digital Владимир Зверов назвал причины увольнения Валерия Кривенцова с должности главного тренера луганской «Зари».
«Не всем игрокам «Зари» нравилось работать с Кривенцовым, он моментами мог быть жестким на тренировках, агрессивным по отношению к своим игрокам. Поэтому некоторые футболисты команды были недовольны им и руководство клуба решило разорвать отношения, поскольку не видели прогресса», – сказал Зверов.
Ранее стало известно, что Кривенцов перед уходом из «Зари» едва не подрался с Герреро.
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