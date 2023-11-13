Бесценные моменты. Зинченко отпраздновал свой супергол вместе с дочерью

В минувшие выходные (11-12 ноября) завершился 12-й тур Английской премьер-лиги.

Защитник «Арсенала» и сборной Украины Александр Зинченко вышел в стартовом составе лондонского клуба на субботний матч против «Бернли» и отличился роскошным голом.

На следующий день Зинченко опубликовал на своей странице в инстаграме фотографии со своей дочерью Евой. Они вместе посетили зоопарк.

«Бесценные моменты», – написал Александр.

Ранее Зинченко поделился ожиданиями от матча отбора к Евро-2024 против национальной команды Италии.