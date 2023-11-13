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  4. Бесценные моменты. Зинченко отпраздновал свой супергол вместе с дочерью
Англия
13 ноября 2023, 19:34 |
1191
2

Бесценные моменты. Зинченко отпраздновал свой супергол вместе с дочерью

Александр и Ева провели вместе время

13 ноября 2023, 19:34 |
1191
2
Бесценные моменты. Зинченко отпраздновал свой супергол вместе с дочерью
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

В минувшие выходные (11-12 ноября) завершился 12-й тур Английской премьер-лиги.

Защитник «Арсенала» и сборной Украины Александр Зинченко вышел в стартовом составе лондонского клуба на субботний матч против «Бернли» и отличился роскошным голом.

На следующий день Зинченко опубликовал на своей странице в инстаграме фотографии со своей дочерью Евой. Они вместе посетили зоопарк.

«Бесценные моменты», – написал Александр.

Ранее Зинченко поделился ожиданиями от матча отбора к Евро-2024 против национальной команды Италии.

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Александр Зинченко чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Арсенал Лондон Ева Зинченко
Источник Instagram
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Serhii P.
а нянька фотографує?
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arrow1418
Спорт юа , сам шено придумав !
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