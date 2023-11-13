Бесценные моменты. Зинченко отпраздновал свой супергол вместе с дочерью
Александр и Ева провели вместе время
В минувшие выходные (11-12 ноября) завершился 12-й тур Английской премьер-лиги.
Защитник «Арсенала» и сборной Украины Александр Зинченко вышел в стартовом составе лондонского клуба на субботний матч против «Бернли» и отличился роскошным голом.
На следующий день Зинченко опубликовал на своей странице в инстаграме фотографии со своей дочерью Евой. Они вместе посетили зоопарк.
«Бесценные моменты», – написал Александр.
Ранее Зинченко поделился ожиданиями от матча отбора к Евро-2024 против национальной команды Италии.
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