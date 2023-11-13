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  4. Скира: Димарко близок к продлению контракта с Интером
Италия
13 ноября 2023, 14:40 |
56
0

Скира: Димарко близок к продлению контракта с Интером

Федерико Димарко подпишет соглашение на пять лет

13 ноября 2023, 14:40 |
56
0
Скира: Димарко близок к продлению контракта с Интером
Getty Images/Global Images Ukraine. Федерико Димарко

Защитник итальянского «Интера» Федерико Димарко близок к продлению контракта со своим клубом, сообщает Николо Скира.

Новое соглашение между 26-летним Димарко и «Нерадзурри» будет рассчитано на пять лет, до 2028 года. Зарплата защитника будет составлять 4 миллиона евро в год.

В нынешнем сезоне в составе «Интера» Федерико Димарко сыграл 13 матчей, в которых забил один гол и сделал четыре результативные передачи.

Напомним, что свой первый гол в сезоне Димарко забил в восресенье, 12 ноября, в домашнем матче против «Фрозиноне».

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чемпионат Италии по футболу Серия A Интер Милан Федерико Димарко продление контракта Николо Скира
Источник Николо Скира
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