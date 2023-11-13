12 ноября состоялся матч 12-го тура Серии А между командами «Интер» и «Фрозиноне». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «нерадзурри».

1-й мяч для хозяев забил 26-летний итальянский защитник Федерико Димарко. Футболист открыл счет ударом практически с центра поля от боковой линии.

Этот гол напомнил шедевральный мяч Александра Караваева в матче 7-го тура отборочного этапа на Евро-2024 в группе С за сборную Украины против команды Северной Македонии.

У Димарко 2 гола в текущем сезоне за «Интер». 1-й его мяч был забит в поединке 5-го тура Серии А против «Эмполи». Тогда Федерико дальним ударом отправил мяч в ворота на 51-й минуте и принес своей команде победу.

Отметим, что Димарко попал в заявку сборной Италии на матчи против Северной Македонии и Украины. Итальянцы сыграют против «сине-желтых» 20 ноября в Леверкузене на «Бай Арене» в решающем туре отбора на Евро-2024.

ВИДЕО. Косплей на Караваева. Соперник Украины забил 2-й шедевр за Интер

ВИДЕО. Шедевр Димарко в 5-м туре Серии А за Интер против Эмполи