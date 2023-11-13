12.11.2023 21:45 – FT 2 : 0
Италия13 ноября 2023, 00:59 | Обновлено 13 ноября 2023, 01:50
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Интер нанес поражение Фрозиноне и вернулся в лидеры Серии A
У хозяев поля ртличились Федерико Димарко и Хакан Чалханоглу
13 ноября 2023, 00:59 | Обновлено 13 ноября 2023, 01:50
19
0
В матче 12-го тура чемпионата Италии «Интер» обыграл «Фрозиноне» со счетом 2:0.
У хозяев поля отличились Федерико Димарко и Хакан Чалханоглу (с пенальти).
«Интер» набрал 31 очко и вернул себе лидерство в Серии A, опередив «Ювентус» (29 очков).
Серия А. 12-й тур, 12 ноября
Интер – Фрозиноне – 2:0
Голы: Димарко, 43, Хакан Чалханоглу, 48 (пен)
Турнирная таблица
Видео голов и обзор матча
События матча
48’
ГОЛ ! С пенальти забил Хакан Чалханоглу (Интер Милан).
43’
ГОЛ ! Мяч забил Федерико Димарко (Интер Милан).
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