Интер нанес поражение Фрозиноне и вернулся в лидеры Серии A

В матче 12-го тура чемпионата Италии «Интер» обыграл «Фрозиноне» со счетом 2:0.

У хозяев поля отличились Федерико Димарко и Хакан Чалханоглу (с пенальти).

«Интер» набрал 31 очко и вернул себе лидерство в Серии A, опередив «Ювентус» (29 очков).

Серия А. 12-й тур, 12 ноября

Интер – Фрозиноне – 2:0

Голы: Димарко, 43, Хакан Чалханоглу, 48 (пен)

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