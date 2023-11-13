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Чемпионат Италии
Интер Милан
12.11.2023 21:45 – FT 2 : 0
Фрозиноне
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Италия
13 ноября 2023, 00:59 | Обновлено 13 ноября 2023, 01:50
19
0

Интер нанес поражение Фрозиноне и вернулся в лидеры Серии A

У хозяев поля ртличились Федерико Димарко и Хакан Чалханоглу

13 ноября 2023, 00:59 | Обновлено 13 ноября 2023, 01:50
19
0
Интер нанес поражение Фрозиноне и вернулся в лидеры Серии A
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 12-го тура чемпионата Италии «Интер» обыграл «Фрозиноне» со счетом 2:0.

У хозяев поля отличились Федерико Димарко и Хакан Чалханоглу (с пенальти).

«Интер» набрал 31 очко и вернул себе лидерство в Серии A, опередив «Ювентус» (29 очков).

Серия А. 12-й тур, 12 ноября

Интер – Фрозиноне – 2:0

Голы: Димарко, 43, Хакан Чалханоглу, 48 (пен)

Турнирная таблица

Видео голов и обзор матча

События матча

48’
ГОЛ ! С пенальти забил Хакан Чалханоглу (Интер Милан).
43’
ГОЛ ! Мяч забил Федерико Димарко (Интер Милан).
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Интер Милан Фрозиноне чемпионат Италии по футболу Серия A видео голов и обзор Федерико Димарко Хакан Чалханоглу
Источник Sport.ua
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