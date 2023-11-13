ГЕНИНСОН: «Эмоции зашкаливали после игры. Не хотелось наговорить глупостей»

Представитель одесского «Черноморца» Владимир Генинсон прокомментировал отказ главного тренера Романа Григорчука давать флеш-интервью и пресс-конференцию после матча Украинской Премьер-лиги против львовского «Руха».

– Была информация, что непосредственно после игры у вас состоялся разговор с главным тренером Романом Григорчуком, по итогу которого было решено не давать комментарии после матча. Можете ли вы это подтвердить? Если да, то какая причина?

– Подтверждаю, на 100%. Эмоции, зашкаливающие после игры. Не хотелось наговорить никаких глупостей. Сидели, просматривали моменты. Однозначно соглашаемся, что это, скорее всего, пенальти. Но не двойное наказание, красной карточки там вообще нет. В первом тайме вообще не было свистков в сторону игроков другой команды. Дальше вы все видели, есть куча нарезок – как Хадиду бьют по ногам, «убивают», никто даже не свистит.

– Отказ давать послематчевые комментарии – это какая-то акция протеста или, как вы сказали, просто эмоции после игры?

– Конкретно по этому матчу – эмоция. Что касается протеста – мы можем хоть протестовать, хоть нет, счет на табло.

– Какие дальнейшие действия клуба? Будете обращаться в соответствующие органы или, возможно, уже сделали это? Если да, то с какой целью?

– Мы обращались в комитет арбитров, чтобы нам разъяснили действия судьи в предыдущем матче. Нам до сих пор не ответили. Как все журналисты говорят, как все специалисты говорят, все, с кем общаемся – даже другие клубы говорят, что на Иеде не было первой желтой вообще, она просто «высосана» из пальца. Точно так же подавать на рассмотрение действия этого арбитра, будем сегодня писать письмо. Но мы так понимаем, что снова не будет ответа. Видно, не очень хочется отвечать, хотя есть регламентная норма, по которой они обязаны отреагировать на наше письмо.

– До матча с «Металлистом 1925» вы в этом сезоне таким образом еще обращались?

– До «Металлиста 1925» у нас было обращение, общение с комитетом арбитров, но так официально – впервые после игры с «Металлистом 1925». Сегодня точно такое же обращение после игры с «Рухом».

Напомним, что «Черноморец» дома уступил «Руху» со счетом 2:3.