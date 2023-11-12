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  4. Григорчук не пришел на флеш-интервью и пресс-конференцию после игры с Рухом
Украина. Премьер лига
12 ноября 2023, 21:54 |
1105
2

Григорчук не пришел на флеш-интервью и пресс-конференцию после игры с Рухом

«Черноморец» выражает протест против неудовлетворительного уровня судейства

12 ноября 2023, 21:54 |
1105
2
Григорчук не пришел на флеш-интервью и пресс-конференцию после игры с Рухом
ФК Черноморец. Роман Григорчук

Главный тренер «Черноморца» Роман Григорчук не пришел на флеш-интервью после матча чемпионата Украины против «Руха» (2:3).

По информации Сергей Лукьяненко, который комментировал матч на MEGOGO, специалист в это время общался с вице-президентом команды Владимиром Генинсоном.

После этого на пресс-конференцию вместо Григорчука вышел гендиректор «Черноморца» Анатолий Мисюра, который раскритиковал судейство.

В матче «Черноморец» – «Рух» одесситы вели 2:1, но, оставшись в меньшинстве на 69-й минуте из-за удаления Гучека, пропустили два гола и проиграли.

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Роман Григорчук чемпионат Украины по футболу Черноморец Одесса Украинская Премьер-лига Рух Львов Черноморец - Рух
Источник UA-Football
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Комментарии 2
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Chicot
А где интервью Мисюры!?
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Chicot
Лукьянов тупой петух,говно комментатор!Гри респект, нах базар лига
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