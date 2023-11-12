Григорчук не пришел на флеш-интервью и пресс-конференцию после игры с Рухом
«Черноморец» выражает протест против неудовлетворительного уровня судейства
Главный тренер «Черноморца» Роман Григорчук не пришел на флеш-интервью после матча чемпионата Украины против «Руха» (2:3).
По информации Сергей Лукьяненко, который комментировал матч на MEGOGO, специалист в это время общался с вице-президентом команды Владимиром Генинсоном.
После этого на пресс-конференцию вместо Григорчука вышел гендиректор «Черноморца» Анатолий Мисюра, который раскритиковал судейство.
В матче «Черноморец» – «Рух» одесситы вели 2:1, но, оставшись в меньшинстве на 69-й минуте из-за удаления Гучека, пропустили два гола и проиграли.
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