МАРКЕВИЧ: «Мы не допустили ошибок, как в предыдущем матче»

Главный тренер львовских «Карпат» Мирон Маркевич поделился мнениями о победе над «Агробизнесом» из Волочиска в 16 туре группы А Первой лиги чемпионата Украины.

– Довольны результатом и игрой?

– Да, первый тайм был хороший, а во второй половине встречи мы не допустили ошибок, как в предыдущем матче, где у нас тоже было полное преимущество. На ошибках нужно учиться и хорошо, что футболисты научились, что нужно такие матчи доводить до победного завершения. Конечно, есть еще над чем работать, но мы стараемся двигаться вперед. Мы, в принципе, это и делаем. Возможно, не так быстро, как бы всем хотелось. Однако это процесс не однажды.

– Удивил ли вас соперник?

– «Агробизнес» – это непростая команда, которая мало кому проигрывает. Просто у нас сегодня было хорошее настроение. Мы хорошо сыграли и не дали шансов сопернику.

– Увидим ли мы в следующей игре Евгения Пидлепенца и Егора Картушова?

– Они уже начали тренировочный процесс, поэтому, возможно, они уже будут в заявке на матч против Подолья.

– Как вам игра Павла Полегенько справа в полузащите?

– Он сыграл неплохо, в принципе, так же, как и с «Эпицентром». Легко там был лучшим. Павел страховал Сухаря и Тимофей мог приобщаться к атакам. В общем, я доволен правым флангом сегодня. Легко и Костенко сменялись флангами по ходу встречи. Это хорошо, что они так взаимодействуют.

– После поражения от «Эпицентра» сегодня была уверена победа по игре и результату.

– У нас должен был быть такой матч, как с «Эпицентром». Я ждал, когда это произойдет. В этом матче было все против нас. В субботу была тревога, мы должны оставаться еще на день и играть в воскресенье. Однако мы живем в это время. Мы проиграли и поняли, что так нельзя. Я думаю, что игроки осознали, что нельзя играть так, как это было во втором тайме с Эпицентром. Иногда поражение лучше, чем победа. Самое главное – сделать выводы из поражения и не повторять ошибки. Тарас Саков в прошлом туре ошибся, а сегодня был одним из лучших на поле. Я рад, что футболисты сегодня проявили характер и достаточно уверенно сыграли.

Напомним, что «Карпаты» в домашнем матче обыграли «Агробизнес» со счётом 3:0.