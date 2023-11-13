Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. МАРКЕВИЧ: «Мы не допустили ошибок, как в предыдущем матче»
Украина. Первая лига
13 ноября 2023, 10:55 |
527
0

МАРКЕВИЧ: «Мы не допустили ошибок, как в предыдущем матче»

Главный тренер «Карпат» – о победе над «Агробизнесом»

13 ноября 2023, 10:55 |
527
0
МАРКЕВИЧ: «Мы не допустили ошибок, как в предыдущем матче»
ФК Карпаты. Мирон Маркевич

Главный тренер львовских «Карпат» Мирон Маркевич поделился мнениями о победе над «Агробизнесом» из Волочиска в 16 туре группы А Первой лиги чемпионата Украины.

– Довольны результатом и игрой?

– Да, первый тайм был хороший, а во второй половине встречи мы не допустили ошибок, как в предыдущем матче, где у нас тоже было полное преимущество. На ошибках нужно учиться и хорошо, что футболисты научились, что нужно такие матчи доводить до победного завершения. Конечно, есть еще над чем работать, но мы стараемся двигаться вперед. Мы, в принципе, это и делаем. Возможно, не так быстро, как бы всем хотелось. Однако это процесс не однажды.

– Удивил ли вас соперник?

– «Агробизнес» – это непростая команда, которая мало кому проигрывает. Просто у нас сегодня было хорошее настроение. Мы хорошо сыграли и не дали шансов сопернику.

– Увидим ли мы в следующей игре Евгения Пидлепенца и Егора Картушова?

– Они уже начали тренировочный процесс, поэтому, возможно, они уже будут в заявке на матч против Подолья.

– Как вам игра Павла Полегенько справа в полузащите?

– Он сыграл неплохо, в принципе, так же, как и с «Эпицентром». Легко там был лучшим. Павел страховал Сухаря и Тимофей мог приобщаться к атакам. В общем, я доволен правым флангом сегодня. Легко и Костенко сменялись флангами по ходу встречи. Это хорошо, что они так взаимодействуют.

– После поражения от «Эпицентра» сегодня была уверена победа по игре и результату.

– У нас должен был быть такой матч, как с «Эпицентром». Я ждал, когда это произойдет. В этом матче было все против нас. В субботу была тревога, мы должны оставаться еще на день и играть в воскресенье. Однако мы живем в это время. Мы проиграли и поняли, что так нельзя. Я думаю, что игроки осознали, что нельзя играть так, как это было во втором тайме с Эпицентром. Иногда поражение лучше, чем победа. Самое главное – сделать выводы из поражения и не повторять ошибки. Тарас Саков в прошлом туре ошибся, а сегодня был одним из лучших на поле. Я рад, что футболисты сегодня проявили характер и достаточно уверенно сыграли.

Напомним, что «Карпаты» в домашнем матче обыграли «Агробизнес» со счётом 3:0.

По теме:
Филипп Будковский, возможно, сыграет с Шахтером.
Даниил БЕСКОРОВАЙНЫЙ: Извиняюсь перед болельщиками за якобы мой «фол»
ГЕНИНСОН: «Эмоции зашкаливали после игры. Не хотелось наговорить глупостей»
Карпаты Львов Агробизнес Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу Мирон Маркевич
Источник ФК Карпаты Львов
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Анчелотти объяснил, почему не давал Лунину шанс проявить себя в Реале
Футбол | 12 ноября 2023, 18:11 10
Анчелотти объяснил, почему не давал Лунину шанс проявить себя в Реале
Анчелотти объяснил, почему не давал Лунину шанс проявить себя в Реале

Карло не знает, был ли он несправедлив к Андрею

ВИДЕО. Игрок Челси попытался подслушать тактику Сити перед стандартом
Футбол | 13 ноября 2023, 08:05 0
ВИДЕО. Игрок Челси попытался подслушать тактику Сити перед стандартом
ВИДЕО. Игрок Челси попытался подслушать тактику Сити перед стандартом

Коул Палмер был раскрыт

Итоговый турнир АТР. Расписание и результаты матчей (обновляется)
Теннис | 13.11.2023, 08:30
Итоговый турнир АТР. Расписание и результаты матчей (обновляется)
Итоговый турнир АТР. Расписание и результаты матчей (обновляется)
Анчелотти оценил перспективы Жироны с Цыганковым и Довбиком
Футбол | 12.11.2023, 12:33
Анчелотти оценил перспективы Жироны с Цыганковым и Довбиком
Анчелотти оценил перспективы Жироны с Цыганковым и Довбиком
ВИДЕО. Косплей на Караваева. Соперник Украины забил 2-й шедевр за Интер
Футбол | 13.11.2023, 06:40
ВИДЕО. Косплей на Караваева. Соперник Украины забил 2-й шедевр за Интер
ВИДЕО. Косплей на Караваева. Соперник Украины забил 2-й шедевр за Интер
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Где он был 10 лет? О'Салливан сенсационно проиграл в полуфинале в Китае
Где он был 10 лет? О'Салливан сенсационно проиграл в полуфинале в Китае
12.11.2023, 00:25 5
Снукер
ВИДЕО. Довбик с паса Цыганкова сравнял счет в матче против Райо Вальекано
ВИДЕО. Довбик с паса Цыганкова сравнял счет в матче против Райо Вальекано
11.11.2023, 15:45 41
Футбол
Тренер Жироны: «Мы лидируем с шестью победами на выезде, это мечта!»
Тренер Жироны: «Мы лидируем с шестью победами на выезде, это мечта!»
11.11.2023, 19:13 1
Футбол
Шаг на первое место. Днепр-1 одержал волевую победу над Шахтером
Шаг на первое место. Днепр-1 одержал волевую победу над Шахтером
12.11.2023, 20:53 263
Футбол
ВИДЕО. Шикарный удар! Александр Зинченко забил первый гол в этом сезоне
ВИДЕО. Шикарный удар! Александр Зинченко забил первый гол в этом сезоне
11.11.2023, 18:41 35
Футбол
Хасим Рахман объяснил, за счет чего Усик победит Фьюри
Хасим Рахман объяснил, за счет чего Усик победит Фьюри
11.11.2023, 15:34 2
Бокс
ВИДЕО. Иран нанес сенсационное поражение Бразилии на чемпионате мира U-17
ВИДЕО. Иран нанес сенсационное поражение Бразилии на чемпионате мира U-17
12.11.2023, 04:45
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем