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Украина. Первая лига12 ноября 2023, 09:12 | Обновлено 12 ноября 2023, 09:18
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Первая лига. Матчи 16-го тура, 12 ноября. Смотреть онлайн. LIVE
Смотрите 12 ноября видеотрансляцию поединков 16-го тура Первой лиги
12 ноября 2023, 09:12 | Обновлено 12 ноября 2023, 09:18
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12 ноября проходят поединки 16-го тура Первой лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию матчей тура.
Днем ранее игра Хуст – Нива Бузовая была перенесена с 11 на 12 ноября из-за длительной воздушной тревоги.
Первая лига. 16-й тур, 12 ноября
- 12:00. Диназ Вишгород – ФСК Мариуполь
- 12:00. Хуст – Нива Бузовая
- 12:15. Чернигов – Виктория
- 12:30. Буковина – Эпицентр
- 12:45. Полтава – Горняк-Спорт
- 13:00. Ингулец – Кремень
- 13:15. Карпаты Львов – Агробизнес
- 14:00. Левый берег – Металлург
Турнирная таблица
12:00. Хуст – Нива Бузовая
12:15. Чернигов – Виктория
12:30. Буковина – Эпицентр
12:45. Полтава – Горняк-Спорт
13:00. Ингулец – Кремень
13:15. Карпаты Львов – Агробизнес
14:00. Левый берег – Металлург
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