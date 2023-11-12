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Чемпионат Украины
Хуст
12.11.2023 12:00 - : -
Нива Бузовая
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
12 ноября 2023, 09:12 | Обновлено 12 ноября 2023, 09:18
108
0

Первая лига. Матчи 16-го тура, 12 ноября. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите 12 ноября видеотрансляцию поединков 16-го тура Первой лиги

12 ноября 2023, 09:12 | Обновлено 12 ноября 2023, 09:18
108
0
Первая лига. Матчи 16-го тура, 12 ноября. Смотреть онлайн. LIVE
ФК Хуст

12 ноября проходят поединки 16-го тура Первой лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию матчей тура.

Днем ранее игра Хуст – Нива Бузовая была перенесена с 11 на 12 ноября из-за длительной воздушной тревоги.

Первая лига. 16-й тур, 12 ноября

  • 12:00. Диназ Вишгород – ФСК Мариуполь
  • 12:00. Хуст – Нива Бузовая
  • 12:15. Чернигов – Виктория
  • 12:30. Буковина – Эпицентр
  • 12:45. Полтава – Горняк-Спорт
  • 13:00. Ингулец – Кремень
  • 13:15. Карпаты Львов – Агробизнес
  • 14:00. Левый берег – Металлург

Турнирная таблица

12:00. Хуст – Нива Бузовая

12:15. Чернигов – Виктория

12:30. Буковина – Эпицентр

12:45. Полтава – Горняк-Спорт

13:00. Ингулец – Кремень

13:15. Карпаты Львов – Агробизнес

14:00. Левый берег – Металлург

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Источник Sport.ua
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