Первая лига. Разгромные победы Карпат и Ингульца

В воскресенье, 12 ноября состоялись 8 матчей в рамках 16-го тура Первой лиги. В группе А очередную победу одержал безоговорочный лидер, львовские «Карпаты», а «Эпицентр» на выезде обыграл «Буковину».

«Нива» Бузовая минимально обыграла «Хуст» в матче, который начался еще вчера, но был прерван из-за воздушной тревоги.

В группе Б также разгромную победу отпраздновал лидер – «Ингулец» забил пять голов в ворота «Кремня». А «Левый Берег» минимально обыграл «Металлург» Запорожье.

Первая лига. 16-й тур

Группа А

Хуст – Нива Бузовая – 0:1

Гол: Паламар 74

Буковина – Эпицентр – 0:2

Голы: Мороз 21, Беженар 68

Карпаты – Агробизнес – 3:0

Голы: Невес 17, Бабогло 35, Чачуа 74

Группа Б

Диназ – ФСК Мариуполь – 1:2

Голы: Старенький 40 – Батальский 45+3 (с пенальти)

Чернигов – Виктория – 0:3

Голы: Машталир 42, Галенко 75 (с пенальти), 78

Полтава – Горняк-Спорт – 4:1

Голы: Вивдич 27, 57, Щербак 38 (с пенальти), 49 – Черткоев 90+1

Ингулец – Кремень – 5:1

Голы: Козак 12, 18, Квасов 16, 76, Дихтярук 81 (автогол) – Галоян 50

Левый Берег – Металлург Запорожье – 1:0

Гол: Когут 27