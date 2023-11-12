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Хуст
12.11.2023 12:00 – FT 0 : 1
Нива Бузовая
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Украина. Первая лига
12 ноября 2023, 16:12 | Обновлено 12 ноября 2023, 16:14
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Первая лига. Разгромные победы Карпат и Ингульца

Завершился 16-й тур Первой лиги

12 ноября 2023, 16:12 | Обновлено 12 ноября 2023, 16:14
265
0
Первая лига. Разгромные победы Карпат и Ингульца
ФК Карпаты Львов

В воскресенье, 12 ноября состоялись 8 матчей в рамках 16-го тура Первой лиги. В группе А очередную победу одержал безоговорочный лидер, львовские «Карпаты», а «Эпицентр» на выезде обыграл «Буковину».

«Нива» Бузовая минимально обыграла «Хуст» в матче, который начался еще вчера, но был прерван из-за воздушной тревоги.

В группе Б также разгромную победу отпраздновал лидер – «Ингулец» забил пять голов в ворота «Кремня». А «Левый Берег» минимально обыграл «Металлург» Запорожье.

Первая лига. 16-й тур

Группа А

Хуст – Нива Бузовая – 0:1
Гол: Паламар 74

Буковина – Эпицентр – 0:2
Голы: Мороз 21, Беженар 68

Карпаты – Агробизнес – 3:0
Голы: Невес 17, Бабогло 35, Чачуа 74

Группа Б

Диназ – ФСК Мариуполь – 1:2
Голы: Старенький 40 – Батальский 45+3 (с пенальти)

Чернигов – Виктория – 0:3
Голы: Машталир 42, Галенко 75 (с пенальти), 78

Полтава – Горняк-Спорт – 4:1
Голы: Вивдич 27, 57, Щербак 38 (с пенальти), 49 – Черткоев 90+1

Ингулец – Кремень – 5:1
Голы: Козак 12, 18, Квасов 16, 76, Дихтярук 81 (автогол) – Галоян 50

Левый Берег – Металлург Запорожье – 1:0
Гол: Когут 27

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Источник Sport.ua
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