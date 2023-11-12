Первая лига. Разгромные победы Карпат и Ингульца
Завершился 16-й тур Первой лиги
В воскресенье, 12 ноября состоялись 8 матчей в рамках 16-го тура Первой лиги. В группе А очередную победу одержал безоговорочный лидер, львовские «Карпаты», а «Эпицентр» на выезде обыграл «Буковину».
«Нива» Бузовая минимально обыграла «Хуст» в матче, который начался еще вчера, но был прерван из-за воздушной тревоги.
В группе Б также разгромную победу отпраздновал лидер – «Ингулец» забил пять голов в ворота «Кремня». А «Левый Берег» минимально обыграл «Металлург» Запорожье.
Первая лига. 16-й тур
Группа А
Хуст – Нива Бузовая – 0:1
Гол: Паламар 74
Буковина – Эпицентр – 0:2
Голы: Мороз 21, Беженар 68
Карпаты – Агробизнес – 3:0
Голы: Невес 17, Бабогло 35, Чачуа 74
Группа Б
Диназ – ФСК Мариуполь – 1:2
Голы: Старенький 40 – Батальский 45+3 (с пенальти)
Чернигов – Виктория – 0:3
Голы: Машталир 42, Галенко 75 (с пенальти), 78
Полтава – Горняк-Спорт – 4:1
Голы: Вивдич 27, 57, Щербак 38 (с пенальти), 49 – Черткоев 90+1
Ингулец – Кремень – 5:1
Голы: Козак 12, 18, Квасов 16, 76, Дихтярук 81 (автогол) – Галоян 50
Левый Берег – Металлург Запорожье – 1:0
Гол: Когут 27
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинский голкипер – о крупной победе «Реала» над «Валенсией»
Украинский защитник находится в отличной форме