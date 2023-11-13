Евгений Волынец установил вторую в истории Днепра-1 сухую серию

Сухая серия вратаря «Днепра-1» Евгения Волынца завершилась в домашнем матче Украинской Премьер-лиги против донецкого «Шахтера» на отметке 394 минуты.

Этот результат стал вторым в истории днепровского клуба. Рекорд принадлежит бразильскому вратарю Максу Валефу, который не пропускал на протяжении 481 минуты. Интересно, что третье место занимает еще один вратарь нынешнего состава «Днепра-1» Валерий Юрчук, чья сухая серия прервалась на отметке 344 минуты.

Сухая серия третьего вратаря днепрян Якова Кинарейкина продолжается. Сейчас она составляет 219 минут. Это седьмой результат в истории клуба.

Напомним, что «Днепр-1» в гостевом матче обыграл «Шахтер» со счетом 3:1 и вышел на первое место в турнирной таблице.