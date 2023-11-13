Евгений Волынец установил вторую в истории Днепра-1 сухую серию
Дольше не пропускал только Макс Валеф
Сухая серия вратаря «Днепра-1» Евгения Волынца завершилась в домашнем матче Украинской Премьер-лиги против донецкого «Шахтера» на отметке 394 минуты.
Этот результат стал вторым в истории днепровского клуба. Рекорд принадлежит бразильскому вратарю Максу Валефу, который не пропускал на протяжении 481 минуты. Интересно, что третье место занимает еще один вратарь нынешнего состава «Днепра-1» Валерий Юрчук, чья сухая серия прервалась на отметке 344 минуты.
Сухая серия третьего вратаря днепрян Якова Кинарейкина продолжается. Сейчас она составляет 219 минут. Это седьмой результат в истории клуба.
Напомним, что «Днепр-1» в гостевом матче обыграл «Шахтер» со счетом 3:1 и вышел на первое место в турнирной таблице.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Орлы» вырвали победу у соперников после 90-й минуты
Днепряне совершили камбэк в матче с донецким клубом