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Украина. Премьер лига
13 ноября 2023, 10:19 | Обновлено 13 ноября 2023, 10:20
270
0

Евгений Волынец установил вторую в истории Днепра-1 сухую серию

Дольше не пропускал только Макс Валеф

13 ноября 2023, 10:19 | Обновлено 13 ноября 2023, 10:20
270
0
Евгений Волынец установил вторую в истории Днепра-1 сухую серию
ФК Днепр-1. Евгений Волынец

Сухая серия вратаря «Днепра-1» Евгения Волынца завершилась в домашнем матче Украинской Премьер-лиги против донецкого «Шахтера» на отметке 394 минуты.

Этот результат стал вторым в истории днепровского клуба. Рекорд принадлежит бразильскому вратарю Максу Валефу, который не пропускал на протяжении 481 минуты. Интересно, что третье место занимает еще один вратарь нынешнего состава «Днепра-1» Валерий Юрчук, чья сухая серия прервалась на отметке 344 минуты.

Сухая серия третьего вратаря днепрян Якова Кинарейкина продолжается. Сейчас она составляет 219 минут. Это седьмой результат в истории клуба.

Напомним, что «Днепр-1» в гостевом матче обыграл «Шахтер» со счетом 3:1 и вышел на первое место в турнирной таблице.

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Днепр-1 Евгений Волынец Макс Валеф Валерий Юрчук Яков Кинарейкин
Источник СК Днепр-1
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