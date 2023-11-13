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Украина. Премьер лига
13 ноября 2023, 03:59 | Обновлено 13 ноября 2023, 04:10
91
0

ВОРОБЕЙ: «Шахтер подготовил против Днепра-1 только план А»

Известный футболист считает, что «горняки» слишком положились на мастерство

13 ноября 2023, 03:59 | Обновлено 13 ноября 2023, 04:10
91
0
ВОРОБЕЙ: «Шахтер подготовил против Днепра-1 только план А»
zbirna.com. Андрей Воробей

Экс-форвард «Шахтера» и «Днепра» Андрей Воробей проанализировал матч между донецкой командой и «Днепром-1» (1:3).

«Играли две хорошие команды, и «Днепр-1» заслужил большие комплименты, потому что под руководством Максимова команда перевоплотилась и заиграла. Причем заиграла в хороший, качественный, обдуманный футбол, приносящий очки.

– «Шахтер» впервые проиграл под руководством Пушича. Что скажете об их игре в этом матче?

— До первого пропущенного гола за ними было приятно следить. Команда очень хорошо выходила из обороны в атаку, отрезала по 5-6 соперников. Конечно, нужно было еще в первом тайме довести счет до более приемлемого, что сделать не удалось. А дальше стандарты и супергол Гуцуляка сыграли против «Шахтера». «Днепру-1», возможно, несколько больше повезло. Но следует отдать должное, они этого больше заслужили.

— Не было ли ощущения, что после побед «Шахтера» над «Динамо» и «Барселоной» команда стала немного самоуверенной?

– Нет, не считаю, что так можно говорить. Но бросилось в глаза, что «Шахтер» всю игру пытается действовать за счет мастерства, а не командными действиями. А после первого пропущенного и особенно после второго нужно было играть более агрессивно и больше за счет желания, работоспособности и характера. А они продолжали играть за счет мастерства. В подобной ситуации так уже не получится. Было заметно, что с мячом хорошо действуют, но доходят до чужой штрафной и дальше не знают, что делать – никто не открывается, так что в завершающей фазе нужно еще работать и работать. План «А» у команды был, а вот плана «Б» не нашлось», – сказал Андрей Воробей в эфире УПЛ-ТВ.

Ранее развернутый комментарий по матчу дал Марино Пушич.

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Андрей Воробей Шахтер Донецк Днепр-1 Шахтер - Днепр-1 Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник УПЛ-ТВ
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