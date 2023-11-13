Пушич после поражения от Днепра-1: «Я все еще изучаю игроков Шахтера»
Первое болезненное поражение нового наставника чемпиона в УПЛ
Главный тренер «Шахтера» Марино Пушич дал пресс-конференцию после матча с «Днепром-1» (1:3), которую приводит официальный сайт донецкого клуба.
– «Шахтер» уверенно начал игру, но потом пропустил после ошибок, в частности, Ярослава Ракицкого. Стало ли это причиной его замены и как вы оцените его игру?
– Конечно, всегда есть причина для замены. Я согласен с вами, мы сыграли первый тайм очень хорошо. И когда ты хорошо проводишь первый тайм, доминируешь, создаешь много моментов, чтобы забивать второй, третий гол и увеличить разрыв, а затем получаешь ответный гол буквально из ничего, с углового, то эти голы очень дорого стоят. Это изменило темп и настроение игры. Причиной замены Ракицкого стало то, что он все больше чувствовал усталость, а мы хотели новой энергии, хотели задействовать новых игроков, чтобы фланговые защитники чаще атаковали. Очевидно, что этого оказалось недостаточно. Мы вместе побеждаем и проигрываем вместе. Дело не в Ярославе, он – отличный человек и боец, он хочет играть и является хорошим футболистом. Мы вместе побеждаем и проигрываем тоже вместе.
– Николай Матвиенко снова вышел на левом фланге обороны. Это будет его новая позиция или вы просто недовольны другими левыми защитниками?
– Нет, он был в этой роли последние три матча, но может действовать на обоих – центрального и левого защитника. То, какое он займет, зависит от игры, от соперника. Я рад, что он многофункциональный и может иногда действовать на фланге, а иногда – в центре обороны.
– Вы пытались переломить игру заменами: выпустили латералей, вингера вместо опорника и второго форварда. Но изменить ничего не удалось – «Днепр-1» защищался компактно, как «Шахтер» против «Барселоны». Что должны были дать команде эти замены?
– Мы пытались изменить ритм игры с помощью замен, атаковать, потому что для команды очень тяжело, когда ты пропускаешь два гола подряд – один очень хороший гол со стандарта, со штрафного, и один с 25 метров в левый угол. Ты теряешь энергию, твоя вера в положительный результат тоже уменьшается. Мы пытались это изменить, оживить команду новыми игроками, задействовали всех нападающих, приняли все риски. Проломить такую стену нелегко. Есть несколько вариантов, чтобы это сделать, но мы ими не воспользовались сегодня.
– В последних матчах вы ставите почти одинаковый стартовый состав. Довольны ли вы подбором игроков?
– Как я уже говорил в начале, мое назначение произошло очень быстро, мы все еще на той стадии, когда я изучаю игроков. Именно поэтому мы организовали спарринг на следующей неделе, чтобы увидеть, как выступают другие футболисты. Мы продолжим играть так, как сейчас, и надеюсь, что результаты будут лучше сегодняшних. Нужно ли нам что-нибудь добавить? Увидим во время зимнего перерыва, я не могу комментировать это сейчас. Я доволен своими игроками, и во время зимнего перерыва мы увидим, нужно ли нам еще что-нибудь.
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