Пушич после поражения от Днепра-1: «Я все еще изучаю игроков Шахтера»

Главный тренер «Шахтера» Марино Пушич дал пресс-конференцию после матча с «Днепром-1» (1:3), которую приводит официальный сайт донецкого клуба.

– «Шахтер» уверенно начал игру, но потом пропустил после ошибок, в частности, Ярослава Ракицкого. Стало ли это причиной его замены и как вы оцените его игру?

– Конечно, всегда есть причина для замены. Я согласен с вами, мы сыграли первый тайм очень хорошо. И когда ты хорошо проводишь первый тайм, доминируешь, создаешь много моментов, чтобы забивать второй, третий гол и увеличить разрыв, а затем получаешь ответный гол буквально из ничего, с углового, то эти голы очень дорого стоят. Это изменило темп и настроение игры. Причиной замены Ракицкого стало то, что он все больше чувствовал усталость, а мы хотели новой энергии, хотели задействовать новых игроков, чтобы фланговые защитники чаще атаковали. Очевидно, что этого оказалось недостаточно. Мы вместе побеждаем и проигрываем вместе. Дело не в Ярославе, он – отличный человек и боец, он хочет играть и является хорошим футболистом. Мы вместе побеждаем и проигрываем тоже вместе.

– Николай Матвиенко снова вышел на левом фланге обороны. Это будет его новая позиция или вы просто недовольны другими левыми защитниками?

– Нет, он был в этой роли последние три матча, но может действовать на обоих – центрального и левого защитника. То, какое он займет, зависит от игры, от соперника. Я рад, что он многофункциональный и может иногда действовать на фланге, а иногда – в центре обороны.

– Вы пытались переломить игру заменами: выпустили латералей, вингера вместо опорника и второго форварда. Но изменить ничего не удалось – «Днепр-1» защищался компактно, как «Шахтер» против «Барселоны». Что должны были дать команде эти замены?

– Мы пытались изменить ритм игры с помощью замен, атаковать, потому что для команды очень тяжело, когда ты пропускаешь два гола подряд – один очень хороший гол со стандарта, со штрафного, и один с 25 метров в левый угол. Ты теряешь энергию, твоя вера в положительный результат тоже уменьшается. Мы пытались это изменить, оживить команду новыми игроками, задействовали всех нападающих, приняли все риски. Проломить такую ​​стену нелегко. Есть несколько вариантов, чтобы это сделать, но мы ими не воспользовались сегодня.

– В последних матчах вы ставите почти одинаковый стартовый состав. Довольны ли вы подбором игроков?

– Как я уже говорил в начале, мое назначение произошло очень быстро, мы все еще на той стадии, когда я изучаю игроков. Именно поэтому мы организовали спарринг на следующей неделе, чтобы увидеть, как выступают другие футболисты. Мы продолжим играть так, как сейчас, и надеюсь, что результаты будут лучше сегодняшних. Нужно ли нам что-нибудь добавить? Увидим во время зимнего перерыва, я не могу комментировать это сейчас. Я доволен своими игроками, и во время зимнего перерыва мы увидим, нужно ли нам еще что-нибудь.