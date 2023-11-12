Серия А. Нули в римском дерби, Аталанта спаслась от поражения
Продолжается 12-й тур чемпионата Италии
Состоялись еще три матча в рамках 12-го тура Серии А. Римское дерби между «Лацио» и «Ромой» завершилось нулевой ничьей. «Фиорентина» минимально обыграла «Болонью», а «Аталанта» на последних минутах спаслась от выездного поражения в матче с «Удинезе».
Серия А. 12-й тур
Лацио – Рома – 0:0
Удинезе – Аталанта – 1:1
Голы: Волас 44 – Эдерсон 90+2
На 33-й минуте Саксесс (Удинезе) не реализовал пенальти.
Фиорентина – Болонья – 2:1
Голы: Бонавентура 17, Гонсалес 48 (с пенальти) – Зиркзе 33 (с пенальти)
Ранее «Эмполи» благодаря голу Виктора Коваленко на выезде обыграл «Наполи» со счетом 1:0.
12-й тур завершится матчем «Интер» – «Фрозиноне». Он начнется сегодня в 21:45 по Киеву.
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