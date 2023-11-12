Серия А. Нули в римском дерби, Аталанта спаслась от поражения

Состоялись еще три матча в рамках 12-го тура Серии А. Римское дерби между «Лацио» и «Ромой» завершилось нулевой ничьей. «Фиорентина» минимально обыграла «Болонью», а «Аталанта» на последних минутах спаслась от выездного поражения в матче с «Удинезе».

Серия А. 12-й тур

Лацио – Рома – 0:0

Удинезе – Аталанта – 1:1

Голы: Волас 44 – Эдерсон 90+2

На 33-й минуте Саксесс (Удинезе) не реализовал пенальти.

Фиорентина – Болонья – 2:1

Голы: Бонавентура 17, Гонсалес 48 (с пенальти) – Зиркзе 33 (с пенальти)

Ранее «Эмполи» благодаря голу Виктора Коваленко на выезде обыграл «Наполи» со счетом 1:0.

12-й тур завершится матчем «Интер» – «Фрозиноне». Он начнется сегодня в 21:45 по Киеву.