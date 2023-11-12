Капитан Прикарпатья рассказал о травме, полученной в игре с Металлистом

В пятницу «Прикарпатье» на родном стадионе прервало 11-матчевую беспроигрышную серию, уступив «Металлисту» со счетом 1:2. Автором единственного гола в составе хозяев стал капитан зелено-желтых Василий Цюцюра, реализовавший пенальти.

Забил 14-й номер «Прикарпатья» на 60-й минуте, а уже на 77-й вынужден был замениться: при падении после толчка в спину Цюцюра неудачно приземлился на левое колено, из-за травмы которого пропустил старт нынешнего сезона. Покинул футболист поле только с посторонней помощью.

На этот раз повреждение оказалось несерьезным. «Можно сказать, отделался легким испугом. Ну и парой порезов. Поэтому в ближайшие дни тренироваться не смогу, нужно, чтобы немного зажило», — сказал Цюцюра корреспонденту Sport.ua.

В текущем сезоне Первой лиги 29-летний нападающий провел 11 матчей, забил 2 мяча и отдал 5 голевых передач.

В следующем туре, базовым днем которого станет 18 ноября, занимающее 5-е место в группе А «Прикарпатье» сыграет на выезде с идущим третьим «Эпицентром».

Ранее капитан «Прикарпатья» Василий Цюцюра, который стал автором забитого мяча хозяев, проанализировал поражение иванофранковской команды в матче с аутсайдером группы.