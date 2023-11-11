Капитан Прикарпатья назвал причины сенсационного поражения от Металлиста

В поединке 16-го тура Первой лиги группы А Прикарпатье не своем поле принимало аутсайдера харьковский Металлист. Встреча завершилась неожиданным поражением хозяев поля со счетом 1:2, которые перед этим выиграли три матча подряд.

Капитан Прикарпатья Василий Цюцюра, который стал автором забитого мяча хозяев, в комментарии Sport.ua проанализировал поражение иванофранковской команды с аутсайдером группы.

«Нам не удалось реализовать свои моменты, поэтому получился такой плачевный результат. Металлист ничем не удивил. Мы знали, что там неплохая команда, несмотря на то, что она сейчас занимает последнее место в группе.

У нас осталось еще два матча в этом году, в которых будем решать свою задачу – это попадание в первую пятерку группы, которое дает право на выход в Чемпионскую группу».

В текущем сезоне Первой лиги 29-летний Цюцюра сыграл 11 матчей, в которых забил два мяча. Прикарпатье занимает пятое место в турнирной таблице Первой лиги группы А, набрав 22 очка.

В этом году команде из Ивано-Франковска осталось провести два матча: 18 ноября на выезде с Эпицентром и 25 ноября дома против Агробизнеса.