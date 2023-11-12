Экс-арбитр ФИФА: «Красная карточка Бескоровайного справедлива»
Мирослав Ступар прокомментировал противоречивый эпизод
Эксарбитр ФИФА Мирослав Ступар прокомментировал спорный эпизод с удалением Даниила Бескоровайного в матче 14-го тура УПЛ «Кривбасс» – «Динамо» Киев (0:2):
«Удаление Бескоровайного вопросов не вызывает. Арбитр Козыряцкий видел этот момент хорошо. Было видно, что Ванат выходит один в один. Бескоровайный не намеренно это сделал, но подсек сопернику левую ногу сопернику и тот завалился. Поэтому красная справедливая».
Напомним, на 12-й минуте встречи с «Динамо» красную карточку за фол последней надежды получил Даниил Бескоровайный. Этот момент вызвал споры среди болельщиков.
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я смотрел с разных ракурсов и не могу уверенно сказать было касание или нет.
основной вопрос: смотрел ли ВАР эпизод.
если смотрели, пусть просто покажут скрин момента, по которому они сделали вывод.
і доводити протилежне - пісяти проти вітру...