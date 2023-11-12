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Украина. Премьер лига
12 ноября 2023, 16:40 | Обновлено 12 ноября 2023, 16:50
3123
9

Экс-арбитр ФИФА: «Красная карточка Бескоровайного справедлива»

Мирослав Ступар прокомментировал противоречивый эпизод

12 ноября 2023, 16:40 | Обновлено 12 ноября 2023, 16:50
3123
9
Экс-арбитр ФИФА: «Красная карточка Бескоровайного справедлива»
ФК Кривбасс. Даниил Бескоровайный

Эксарбитр ФИФА Мирослав Ступар прокомментировал спорный эпизод с удалением Даниила Бескоровайного в матче 14-го тура УПЛ «Кривбасс» – «Динамо» Киев (0:2):

«Удаление Бескоровайного вопросов не вызывает. Арбитр Козыряцкий видел этот момент хорошо. Было видно, что Ванат выходит один в один. Бескоровайный не намеренно это сделал, но подсек сопернику левую ногу сопернику и тот завалился. Поэтому красная справедливая».

Напомним, на 12-й минуте встречи с «Динамо» красную карточку за фол последней надежды получил Даниил Бескоровайный. Этот момент вызвал споры среди болельщиков.

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог удаление с поля Украинская Премьер-лига Владислав Ванат Даниил Бескоровайный Кривбасс - Динамо Мирослав Ступар
Источник УПЛ-ТВ
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Комментарии 9
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didora
Побачити дійсно важко, але при виході гравця один на один треба бути суперобережним, щоб не зачепити гравця. А вони переступали два рази.  То може й зачепив, хоть і не хотів. На великій швидкості навіть невеликий дотик і гравець не втримається та впаде. Але тоді це червона картка. Треба було діяти, як "хірург" точно і без жодних претензій.
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+2
Gargantua
как он это рассмотрел?
я смотрел с разных ракурсов и не могу уверенно сказать было касание или нет.
основной вопрос: смотрел ли ВАР эпизод.
если смотрели, пусть просто покажут скрин момента, по которому они сделали вывод.
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+2
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Burevestnik
один х..  як казали так і будуть казати: одні - була підніжка, другі - не було. 
і доводити протилежне - пісяти проти вітру...       
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0
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Dmytro11q
Як суддя міг усе побачити, коли він під час епізоду знаходився біля карного мйданчика динамівців, й між ним та можливим порушенням було щонайменше, метрів двадцять?
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-6
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