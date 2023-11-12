Юрий ВЕРНИДУБ: «Не вижу ничего страшного в поражении от Динамо»

Главный тренер «Кривбасса» Юрий Вернидуб прокомментировал поражение 0:2 от «Динамо» Киев в 14-м туре УПЛ:

«Прежде всего хочу сказать, что был неплохой матч в исполнении обеих команд. И «Кривбасс», и «Динамо» хотели победить. Да, мы проиграли сегодня, но я не вижу ничего страшного. Самое главное, что есть игра. Мы играли все равно.

Пропустили мяч, шли вперед, хотели отыграться, но произошла красная карточка. Если я скажу, что там ничего не было, то будут говорить, что Вернидуб не любит проигрывать. Посмотрите и сделайте выводы, было ли там прикосновение к игроку со стороны Бескоровайного. Что есть, то есть.

Более 75 минут в меньшинстве, но мы играли, мы хотели забить. У нас были моменты для этого. Не повезло. Я могу поздравить «Динамо» с победой, но мы проиграли бой, а не войну. Будем двигаться дальше, каждая игра для нас – это игра, в которой мы хотим взять 3 балла».