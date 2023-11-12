Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Черноморец – Рух
В Одессе на стадионе «Черноморец» состоится поединок 14-го тура украинской Премьер-лиги
В воскресенье, 12 ноября, пройдет матч 14-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Черноморец» и «Рух».
Поединок состоится в Одессе на стадионе «Черноморец» и судить его будет арбитр из Полтавы Андрей Коваленко. Начало матча – в 17:00.
«Черноморец» – «Рух». Прогноз и анонс матча чемпионата Украины
Игру в прямом эфире можно будет посмотреть в открытом доступе на платформах MEGOGO, Setanta Sports, Киевстар ТВ, Vodafone TV.
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Черноморец» – «Рух».
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