Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Черноморец – Рух

В воскресенье, 12 ноября, пройдет матч 14-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Черноморец» и «Рух».

Поединок состоится в Одессе на стадионе «Черноморец» и судить его будет арбитр из Полтавы Андрей Коваленко. Начало матча – в 17:00.

«Черноморец» – «Рух». Прогноз и анонс матча чемпионата Украины

Игру в прямом эфире можно будет посмотреть в открытом доступе на платформах MEGOGO, Setanta Sports, Киевстар ТВ, Vodafone TV.

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Черноморец» – «Рух».