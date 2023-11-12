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Украина. Премьер лига
12 ноября 2023, 11:16 | Обновлено 12 ноября 2023, 11:17
324
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Черноморец – Рух

В Одессе на стадионе «Черноморец» состоится поединок 14-го тура украинской Премьер-лиги

12 ноября 2023, 11:16 | Обновлено 12 ноября 2023, 11:17
324
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Черноморец – Рух
УПЛ

В воскресенье, 12 ноября, пройдет матч 14-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Черноморец» и «Рух».

Поединок состоится в Одессе на стадионе «Черноморец» и судить его будет арбитр из Полтавы Андрей Коваленко. Начало матча – в 17:00.

«Черноморец» – «Рух». Прогноз и анонс матча чемпионата Украины

Игру в прямом эфире можно будет посмотреть в открытом доступе на платформах MEGOGO, Setanta Sports, Киевстар ТВ, Vodafone TV.

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Черноморец» – «Рух».

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Источник Sport.ua
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