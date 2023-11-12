Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Кривбасс – Динамо

В воскресенье, 12 ноября, пройдет матч 14-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Кривбасс» и «Динамо».

Поединок состоится в Кривом Роге на стадионе «Горняк» и судить его будет арбитр из Запорожья Максим Козыряцкий. Начало матча – в 13:00.

«Кривбасс» – «Динамо». Прогноз и анонс матча чемпионата Украины

Игру в прямом эфире можно будет посмотреть в открытом доступе на Youtube-канале футбольного клуба «Кривбасс»

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Кривбасс» – «Динамо».