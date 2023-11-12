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Чемпионат Украины
Черноморец
12.11.2023 17:00 - : -
Рух Львов
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
12 ноября 2023, 08:50 | Обновлено 12 ноября 2023, 09:02
274
1

Черноморец – Рух. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 12 ноября в 17:00 матч УПЛ

12 ноября 2023, 08:50 | Обновлено 12 ноября 2023, 09:02
274
1
Черноморец – Рух. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УПЛ

В воскресенье, 12 ноября, в Одессе состоится матч 14-го тура Украинской Премьер-лиги между местным «Черноморцем» и «Рухом» из Львова.

Стартовый свисток в поединке прозвучит в 17:00 по киевскому времени.

Черноморец – Рух. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Оба клуба занимают места в верхней части турнирной таблицы УПЛ и претендует на места в первой пятерке. «Черноморец» в последних матчах сбавил ход. После двух побед подряд над «Полесьем» и «Александрией» подопечные Романа Григорчука победили только один раз, потерпели два поражения и один раз сыграли вничью. Зато дома «Черноморец» не проигрывает уже пять поединков кряду. «Рух» в предыдущих четырех матчах имеет схожие результаты: одна победа, две ничьи и одно поражение.

Матч «Черноморец» – «Рух» в прямом эфире покажут ОТТ-платформах MEGOGO и Setanta Sports, а также на Киевстар ТВ, Vodafon TV и Sweet.tv.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Черноморец» – «Рух».

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Источник Sport.ua
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Александр Белогубко
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