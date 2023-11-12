В воскресенье, 12 ноября, в Одессе состоится матч 14-го тура Украинской Премьер-лиги между местным «Черноморцем» и «Рухом» из Львова.

Стартовый свисток в поединке прозвучит в 17:00 по киевскому времени.

Черноморец – Рух. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Оба клуба занимают места в верхней части турнирной таблицы УПЛ и претендует на места в первой пятерке. «Черноморец» в последних матчах сбавил ход. После двух побед подряд над «Полесьем» и «Александрией» подопечные Романа Григорчука победили только один раз, потерпели два поражения и один раз сыграли вничью. Зато дома «Черноморец» не проигрывает уже пять поединков кряду. «Рух» в предыдущих четырех матчах имеет схожие результаты: одна победа, две ничьи и одно поражение.

Матч «Черноморец» – «Рух» в прямом эфире покажут ОТТ-платформах MEGOGO и Setanta Sports, а также на Киевстар ТВ, Vodafon TV и Sweet.tv.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Черноморец» – «Рух».