Украина. Вторая лига12 ноября 2023, 09:23 | Обновлено 12 ноября 2023, 09:30
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Нива В – Дружба, Чайка – Карпаты-2. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 12 ноября видеотрансляцию поединков 17-го тура Второй лиги
12 ноября 2023, 09:23 | Обновлено 12 ноября 2023, 09:30
65
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12 ноября проходят поединки 17-го тура Второй лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию матчей.
Вторая лига. 17-й тур, 12 ноября
- 11:00. Нива Винница – Дружба Мировка
- 12:00. Чайка П.Борщаговка – Карпаты-2 Львов
Турнирная таблица
11:00. Нива Винница – Дружба Мировка
12:00. Чайка П.Борщаговка – Карпаты-2 Львов
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