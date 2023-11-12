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Чемпионат Украины
Чайка
12.11.2023 12:00 - : -
Карпаты-2
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Вторая лига
12 ноября 2023, 09:23 | Обновлено 12 ноября 2023, 09:30
65
1

Нива В – Дружба, Чайка – Карпаты-2. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 12 ноября видеотрансляцию поединков 17-го тура Второй лиги

12 ноября 2023, 09:23 | Обновлено 12 ноября 2023, 09:30
65
1
Нива В – Дружба, Чайка – Карпаты-2. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Нива Винница

12 ноября проходят поединки 17-го тура Второй лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию матчей.

Вторая лига. 17-й тур, 12 ноября

  • 11:00. Нива Винница – Дружба Мировка
  • 12:00. Чайка П.Борщаговка – Карпаты-2 Львов

Турнирная таблица

11:00. Нива Винница – Дружба Мировка

12:00. Чайка П.Борщаговка – Карпаты-2 Львов

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Источник Sport.ua
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AK.228
О, це ж клуб ебантяя- атебешника 
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