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Чемпионат Украины
Чайка
12.11.2023 12:00 – FT 1 : 3
Карпаты-2
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Украина. Вторая лига
12 ноября 2023, 19:51 | Обновлено 12 ноября 2023, 20:00
137
0

Вторая лига. Дружба не проиграла в Виннице, результативный выезд Карпат-2

Результаты матчей 17-го тура в третьем по силе дивизионе страны

12 ноября 2023, 19:51 | Обновлено 12 ноября 2023, 20:00
137
0
Вторая лига. Дружба не проиграла в Виннице, результативный выезд Карпат-2
ФК Нива Винница

В воскресенье, 12 ноября, в рамках 17-го тура чемпионата Украины среди команд второй лиги состоялись два матча.

В Виннице местная «Нива» и «Дружба» из Мировки обменялись забитыми мячами в концовке первого тайма, и в итоге матч завершился результативной ничьей, а вторая команда «Карпат» одолела на выезде «Чайку» из пристоличной Петропавловской Борщаговки.

Вторая лига. 17-й тур. 12 ноября

«Нива» (Винница) – «Дружба» (Мировка) – 1:1
Голы: Загорулько, 38 – Сомов, 40.

«Чайка» (Петропавловская Борщаговка) – «Карпаты-2» (Львов) – 1:3
Голы: Сичевский, 81 – Сидун, 25, Скороход, 57, 90+2.

Турнирная таблица

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Источник Sport.ua
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