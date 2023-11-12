Вторая лига. Дружба не проиграла в Виннице, результативный выезд Карпат-2

В воскресенье, 12 ноября, в рамках 17-го тура чемпионата Украины среди команд второй лиги состоялись два матча.

В Виннице местная «Нива» и «Дружба» из Мировки обменялись забитыми мячами в концовке первого тайма, и в итоге матч завершился результативной ничьей, а вторая команда «Карпат» одолела на выезде «Чайку» из пристоличной Петропавловской Борщаговки.

Вторая лига. 17-й тур. 12 ноября

«Нива» (Винница) – «Дружба» (Мировка) – 1:1

Голы: Загорулько, 38 – Сомов, 40.

«Чайка» (Петропавловская Борщаговка) – «Карпаты-2» (Львов) – 1:3

Голы: Сичевский, 81 – Сидун, 25, Скороход, 57, 90+2.

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