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Челси
12.11.2023 18:30 - : -
Манчестер Сити
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Англия
12 ноября 2023, 09:49 | Обновлено 12 ноября 2023, 09:52
239
0

Челси – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 12 ноября в 18:30 матч 12-го тура Английской Премьер-лиги

12 ноября 2023, 09:49 | Обновлено 12 ноября 2023, 09:52
239
0
Челси – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

12 ноября в 18:30 проходит матч 12-го тура АПЛ, в котором встречаются «Челси» м «Манчестер Сити».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок пройдет в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж»,

«Синие» в предыдущем матче в дерби обыграли «Тоттенхэм» (4:1). За «Челси» выступает украинский вингер Михаил Мудрик.

«Манчестер Сити» под руководством Пепа Гвардиолы является чемпионом Англии и лидирует в текущем сезоне (по 27 очков с «Арсеналом»).

Челси – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проводит телеканал Setanta Sports.

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Источник Sport.ua
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