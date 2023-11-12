Челси – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 12 ноября в 18:30 матч 12-го тура Английской Премьер-лиги
12 ноября в 18:30 проходит матч 12-го тура АПЛ, в котором встречаются «Челси» м «Манчестер Сити».
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Поединок пройдет в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж»,
«Синие» в предыдущем матче в дерби обыграли «Тоттенхэм» (4:1). За «Челси» выступает украинский вингер Михаил Мудрик.
«Манчестер Сити» под руководством Пепа Гвардиолы является чемпионом Англии и лидирует в текущем сезоне (по 27 очков с «Арсеналом»).
Челси – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию матча проводит телеканал Setanta Sports.
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