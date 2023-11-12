Команды Сиэтл Саундерс и Хьюстон Динамо вышли в полуфиналы конференций MLS.

А вот команды Даллас и Реал Солт-Лейк выбыли из плей-офф турнира.

Уже известны 7 и 8 команд-участниц полуфиналов конференций. На этот стадии сыграют пары, указанные ниже.

MLS 2023. Плей-офф

Полуфиналы конференций

Восточная конференция

Цинцинатти – Филадельфия Юнион

Коламбус Крю / Атланта Юнайтед – Орландо Сити

Западная конференция

Спортинг Канзас-Сити – Хьюстон Динамо

Лос-Анджелес – Сиэтл Саундерс

1/4 финала конференций. 2-й матч

Сиэтл Саундерс – Даллас – 1:0

Гол: Альберт Руснак, 36

Счет серии – 2:1

Хьюстон Динамо – Реал Солт-Лейк – 1:1 (пен. 4:3)

Голы: Кори Бейрд, 28 – Диего Луна, 65

Счет серии – 2:1

Сетка плей-офф