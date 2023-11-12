МЛС Плей-офф
11.11.2023 05:00 – FT 1 : 0
Major League Soccer12 ноября 2023, 10:15 | Обновлено 12 ноября 2023, 10:19
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Сиэтл Саундерс и Хьюстон Динамо вышли в полуфиналы конференций MLS
Команды Даллас и Реал Солт-Лейк выбыли из плей-офф турнира
12 ноября 2023, 10:15 | Обновлено 12 ноября 2023, 10:19
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0
Команды Сиэтл Саундерс и Хьюстон Динамо вышли в полуфиналы конференций MLS.
А вот команды Даллас и Реал Солт-Лейк выбыли из плей-офф турнира.
Уже известны 7 и 8 команд-участниц полуфиналов конференций. На этот стадии сыграют пары, указанные ниже.
MLS 2023. Плей-офф
Полуфиналы конференций
Восточная конференция
- Цинцинатти – Филадельфия Юнион
- Коламбус Крю / Атланта Юнайтед – Орландо Сити
Западная конференция
- Спортинг Канзас-Сити – Хьюстон Динамо
- Лос-Анджелес – Сиэтл Саундерс
1/4 финала конференций. 2-й матч
- Сиэтл Саундерс – Даллас – 1:0
Гол: Альберт Руснак, 36
Счет серии – 2:1
- Хьюстон Динамо – Реал Солт-Лейк – 1:1 (пен. 4:3)
Голы: Кори Бейрд, 28 – Диего Луна, 65
Счет серии – 2:1
Сетка плей-офф
События матча
36’
ГОЛ ! Мяч забил Альберт Русняк (Сиэтл Саундерс).
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