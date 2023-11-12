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МЛС Плей-офф
Сиэтл Саундерс
11.11.2023 05:00 – FT 1 : 0
Даллас
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Major League Soccer
12 ноября 2023, 10:15 | Обновлено 12 ноября 2023, 10:19
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0

Сиэтл Саундерс и Хьюстон Динамо вышли в полуфиналы конференций MLS

Команды Даллас и Реал Солт-Лейк выбыли из плей-офф турнира

12 ноября 2023, 10:15 | Обновлено 12 ноября 2023, 10:19
111
0
Сиэтл Саундерс и Хьюстон Динамо вышли в полуфиналы конференций MLS
Getty Images/Global Images Ukraine. Сиэтл Саундерс – Даллас

Команды Сиэтл Саундерс и Хьюстон Динамо вышли в полуфиналы конференций MLS.

А вот команды Даллас и Реал Солт-Лейк выбыли из плей-офф турнира.

Уже известны 7 и 8 команд-участниц полуфиналов конференций. На этот стадии сыграют пары, указанные ниже.

MLS 2023. Плей-офф

Полуфиналы конференций

Восточная конференция

  • Цинцинатти – Филадельфия Юнион
  • Коламбус Крю / Атланта Юнайтед – Орландо Сити

Западная конференция

  • Спортинг Канзас-Сити – Хьюстон Динамо
  • Лос-Анджелес – Сиэтл Саундерс

1/4 финала конференций. 2-й матч

  • Сиэтл Саундерс – Даллас – 1:0

Гол: Альберт Руснак, 36

Счет серии – 2:1

  • Хьюстон Динамо – Реал Солт-Лейк – 1:1 (пен. 4:3)

Голы: Кори Бейрд, 28 – Диего Луна, 65

Счет серии – 2:1

Сетка плей-офф

События матча

36’
ГОЛ ! Мяч забил Альберт Русняк (Сиэтл Саундерс).
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Источник Sport.ua
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