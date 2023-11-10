ВИДЕО. Филадельфия Юнион пробилась в полуфинал конференции MLS

Филадельфия Юнион пробилась в полуфинал Восточной конференции MLS.

Команда Нью-Инглэнд Революшн потерпела два поражения от Филадельфии (1:3 и 0:1) и выбыла из плей-офф.

Во второй игре единственный гол забил Крис Донован на 79-й минуте.

Филадельфия Юнион в полуфинале Восточной конференции сыграет против команды Цинцинатти, которая ранее дважды обыграла Нью-Йорк Ред Буллз.

MLS 2023. Плей-офф

Восточная конференция. 1/4 финала. 2-й матч

Нью-Ингленд Революшн – Филадельфия Юнион – 0:1

Гол: Крис Донован, 79

Первый матч – 1:3. Счет серии – 0:2

Видеообзор матча

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