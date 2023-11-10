ВИДЕО. Филадельфия Юнион пробилась в полуфинал конференции MLS
Команда Нью-Инглэнд Революшн потерпела два поражения и выбыла из плей-офф
Филадельфия Юнион пробилась в полуфинал Восточной конференции MLS.
Команда Нью-Инглэнд Революшн потерпела два поражения от Филадельфии (1:3 и 0:1) и выбыла из плей-офф.
Во второй игре единственный гол забил Крис Донован на 79-й минуте.
Филадельфия Юнион в полуфинале Восточной конференции сыграет против команды Цинцинатти, которая ранее дважды обыграла Нью-Йорк Ред Буллз.
MLS 2023. Плей-офф
Восточная конференция. 1/4 финала. 2-й матч
Нью-Ингленд Революшн – Филадельфия Юнион – 0:1
Гол: Крис Донован, 79
Первый матч – 1:3. Счет серии – 0:2
Видеообзор матча
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