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  4. ВИДЕО. Филадельфия Юнион пробилась в полуфинал конференции MLS
МЛС Плей-офф
Нью-Инглэнд Революшн
09.11.2023 02:00 – FT 0 : 1
Филадельфия Юнион
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Major League Soccer
10 ноября 2023, 05:47 | Обновлено 10 ноября 2023, 05:58
66
0

ВИДЕО. Филадельфия Юнион пробилась в полуфинал конференции MLS

Команда Нью-Инглэнд Революшн потерпела два поражения и выбыла из плей-офф

10 ноября 2023, 05:47 | Обновлено 10 ноября 2023, 05:58
66
0
ВИДЕО. Филадельфия Юнион пробилась в полуфинал конференции MLS
Getty Images/Global Images Ukraine. Крис Донован

Филадельфия Юнион пробилась в полуфинал Восточной конференции MLS.

Команда Нью-Инглэнд Революшн потерпела два поражения от Филадельфии (1:3 и 0:1) и выбыла из плей-офф.

Во второй игре единственный гол забил Крис Донован на 79-й минуте.

Филадельфия Юнион в полуфинале Восточной конференции сыграет против команды Цинцинатти, которая ранее дважды обыграла Нью-Йорк Ред Буллз.

MLS 2023. Плей-офф

Восточная конференция. 1/4 финала. 2-й матч

Нью-Ингленд Революшн – Филадельфия Юнион – 0:1

Гол: Крис Донован, 79

Первый матч – 1:3. Счет серии – 0:2

Видеообзор матча

Сетка плей-офф

События матча

79’
ГОЛ ! Мяч забил Chris Donovan (Филадельфия Юнион).
45’
Марк-Энтони Кайе (Нью-Инглэнд Революшн) получает красную карточку.
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Major League Soccer (MLS) Филадельфия Юнион Нью-Инглэнд Революшн видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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