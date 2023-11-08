Плей-офф MLS набирает ход. Кто вышел в полуфиналы конференций?
Состоялись вторые матчи в сериях четвертьфиналов конференций
В MLS состоялись вторые матчи в сериях четвертьфиналов конференций.
Серии длятся до двух побед, и уже в четырех парах борьба завершилась.
Участниками полуфиналов конференций стали: Цинцинатти, Орландо Сити (восточная конференция), Спортинг Канзас-Сити, Лос-Анджелес (западная конференция).
Все они ждут своих соперников, которые будут определены в третьих матчах четвертьфиналов конференций. Филадельфия Юнион и Нью-Ингленд Революшн провели пока только одну игру.
MLS 2023. Плей-офф (по сетке)
Восточная конференция. 1/4 финала
- Цинцинатти – Нью Йорк Ред Буллс – 3:0, 1:1 (пен. 8:7)
- Филадельфия Юнион – Нью-Ингленд Революшн – 3:1
- Коламбус Крю – Атланта Юнайтед – 2:0, 2:4
- Орландо Сити – Нэшвилл – 1:0, 1:0
Западная конференция, 1/4 финала
- Сент-Луис Сити – Спортинг Канзас-Сити – 1:4, 1:2
- Хьюстон Динамо – Реал Солт Лейк – 2:1, 1:1 (пен. 4:5)
- Лос-Анджелес – Ванкувер Уайткепс – 5:2, 1:0
- Сиэттл Саундерс – Даллас – 2:0, 1:3
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