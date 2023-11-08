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Major League Soccer
08 ноября 2023, 23:23 | Обновлено 08 ноября 2023, 23:26
178
0

Плей-офф MLS набирает ход. Кто вышел в полуфиналы конференций?

Состоялись вторые матчи в сериях четвертьфиналов конференций

08 ноября 2023, 23:23 | Обновлено 08 ноября 2023, 23:26
178
0
Плей-офф MLS набирает ход. Кто вышел в полуфиналы конференций?
Getty Images/Global Images Ukraine. Орландо Сити – Нэшвилл

В MLS состоялись вторые матчи в сериях четвертьфиналов конференций.

Серии длятся до двух побед, и уже в четырех парах борьба завершилась.

Участниками полуфиналов конференций стали: Цинцинатти, Орландо Сити (восточная конференция), Спортинг Канзас-Сити, Лос-Анджелес (западная конференция).

Все они ждут своих соперников, которые будут определены в третьих матчах четвертьфиналов конференций. Филадельфия Юнион и Нью-Ингленд Революшн провели пока только одну игру.

MLS 2023. Плей-офф (по сетке)

Восточная конференция. 1/4 финала

  • Цинцинатти – Нью Йорк Ред Буллс – 3:0, 1:1 (пен. 8:7)
  • Филадельфия Юнион – Нью-Ингленд Революшн – 3:1
  • Коламбус Крю – Атланта Юнайтед – 2:0, 2:4
  • Орландо Сити – Нэшвилл – 1:0, 1:0

Западная конференция, 1/4 финала

  • Сент-Луис Сити – Спортинг Канзас-Сити – 1:4, 1:2
  • Хьюстон Динамо – Реал Солт Лейк – 2:1, 1:1 (пен. 4:5)
  • Лос-Анджелес – Ванкувер Уайткепс – 5:2, 1:0
  • Сиэттл Саундерс – Даллас – 2:0, 1:3

Сетка плей-офф

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Источник Sport.ua
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