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Филадельфия Юнион
29.10.2023 00:00 – FT 3 : 1
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Major League Soccer
31 октября 2023, 22:23 | Обновлено 31 октября 2023, 22:34
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Плей-офф MLS. Состоялись первые матчи серий четвертьфиналов конференций

16 команд ведут борьбу за трофей, среди них не оказалось Интера Майами

31 октября 2023, 22:23 | Обновлено 31 октября 2023, 22:34
106
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Плей-офф MLS. Состоялись первые матчи серий четвертьфиналов конференций
Getty Images/Global Images Ukraine. Родриго Шлегель, Орландо Сити

В MLS состоялись первые матчи серий четвертьфиналов конференций.

16 команд ведут борьбу за трофей MLS. Среди них не оказалось Интера Майами со звездными футболистами Лионелем Месси, Серхио Бускетсом, Жорди Альбой, плюс украинцем Сергеем Кривцовым.

В первых матчах серий победили команды Цинцинатти, Филадельфия Юнион, Орландо Сити (восточная конференция), Спортинг Канзас-Сити, Хьюстон Динамо, Лос-Анджелес, Сиэттл Саундерс (западаная конференция).

Первая игра в паре Коламбус Крю – Атланта Юнайтед пройдет 2 ноября. Серии длятся до двух побед.

MLS 2023. Плей-офф (по сетке)

Восточная конференция. 1/4 финала

  • 30.10. 02:00. Цинцинатти – Нью Йорк Ред Буллс – 3:0
  • 29.10. 00:00. Филадельфия Юнион – Нью-Ингленд Революшн – 3:1
  • 02.11. 01:30. Коламбус Крю – Атланта Юнайтед – игра 2 ноября
  • 31.10. 01:00. Орландо Сити – Нэшвилл – 1:0

Западная конференция, 1/4 финала

  • 30.10. 04:00. Сент-Луис Сити – Спортинг Канзас-Сити – 1:4
  • 30.10. 00:00. Хьюстон Динамо – Реал Солт Лейк – 2:1
  • 29.10. 03:00. Лос-Анджелес – Ванкувер Уайткепс – 5:2
  • 31.10. 03:00. Сиэттл Саундерс – Даллас – 2:0

Сетка плей-офф

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Источник Sport.ua
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