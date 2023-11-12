Мирослав СТУПАР: «Арбитр матча Оболони допустила результативную ошибку»

Известный в прошлом рефери Мирослав Ступар эксклюзивно для Sport.ua дал оценку игровым эпизодам, в которых «Металлист 1925» и «Оболонь» были наказаны 11-метровыми в поединках 14-го тура УПЛ с «Полесьем» и «Ворсклой» соответственно:

«Проигрывать под занавес матча, да еще когда вел в счете – всегда неприятно. Поэтому можно понять эмоции рулевого харьковчан Олега Голодюка, который остался недоволен арбитражем.

Однако в эпизоде, когда был назначен в ворота слобожанцев пенальти, толчок со стороны их игрока все же был. Думаю, здесь просто выдержка изменила защитнику «Металлиста 1925», ведь никакой угрозы владением гостей уже не было.

Что касается поединка «Оболонь» – «Ворскла», то с назначением пенальти – никаких вопросов. Все законно. Только один нюанс. В атаке киевлян, предшествовавшей контрвыпаду гостей, защитник «Ворсклы» нарушил правила в борьбе с рвавшимся к воротам нападающим «пивоваров» Игорем Краснопиром.

Очевидный фол последней надежды карается красной карточкой. Арбитр Кристина Козорог проморгала этот эпизод, находясь в центре поля и допустила результативную ошибку.

К слову, на поединке в Киеве работала система VAR. Однако на это нарушение правил полтавчанами система, которая должна обеспечивать справедливость, также никак не отреагировала».

«Ворскла» одержала минимальную победу в игре с «Оболонью» (1:0), а ключевой эпизод матча случился на 67-й минуте, когда в ворота хозяев был назначен пенальти.