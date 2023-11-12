Украина. Премьер лига12 ноября 2023, 01:25 | Обновлено 12 ноября 2023, 01:49
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Заря – ЛНЗ
Во Львове состоится матч 14 тура украинской Премьер-лиги
12 ноября 2023, 01:25 | Обновлено 12 ноября 2023, 01:49
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В воскресенье, 12 ноября, состоится матч 14 тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют луганская «Заря» и черкасский ЛНЗ.
Поединок пройдет во Львове на стадионе «СКИФ», стартовый свисток прозвучит в 14:00.
Встречу можно в прямом эфире посмотреть на телеканале УНИАН.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Заря» – ЛНЗ.
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