В воскресенье, 12 ноября, состоится матч 14 тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют луганская «Заря» и черкасский ЛНЗ.

Поединок пройдет во Львове на стадионе «СКИФ», стартовый свисток прозвучит в 14:00.

Встречу можно в прямом эфире посмотреть на телеканале УНИАН.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Заря» – ЛНЗ.