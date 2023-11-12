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Украина. Премьер лига
12 ноября 2023, 01:21 | Обновлено 12 ноября 2023, 01:49
19
0

Заря – ЛНЗ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 12 ноября в 14:00 поединок 14-го тура Украинской Премьер-лиги

12 ноября 2023, 01:21 | Обновлено 12 ноября 2023, 01:49
19
0
Заря – ЛНЗ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Заря

В воскресенье, 12 ноября, состоится матч 14 тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют луганская «Заря» и черкасский ЛНЗ.

Поединок пройдет во Львове на стадионе «СКИФ», стартовый свисток прозвучит в 14:00.

Встречу можно в прямом эфире посмотреть на телеканале УНИАН.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Заря» – ЛНЗ.

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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