Украина. Премьер лига12 ноября 2023, 01:21 | Обновлено 12 ноября 2023, 01:49
19
0
Заря – ЛНЗ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 12 ноября в 14:00 поединок 14-го тура Украинской Премьер-лиги
12 ноября 2023, 01:21 | Обновлено 12 ноября 2023, 01:49
19
0
В воскресенье, 12 ноября, состоится матч 14 тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют луганская «Заря» и черкасский ЛНЗ.
Поединок пройдет во Львове на стадионе «СКИФ», стартовый свисток прозвучит в 14:00.
Встречу можно в прямом эфире посмотреть на телеканале УНИАН.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Заря» – ЛНЗ.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 11 ноября 2023, 22:36 4
Украинец готовится к матчу с чемпионами
Футбол | 11 ноября 2023, 18:01 7
После первого тайма Арсенал обыгрывает Бернли 1:0
Футбол | 12.11.2023, 00:19
Футбол | 11.11.2023, 12:25
Футбол | 11.11.2023, 18:41
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
11.11.2023, 15:34 2
10.11.2023, 12:20 13
11.11.2023, 15:45 40
11.11.2023, 06:35 106
10.11.2023, 09:57 2
11.11.2023, 17:10 33
11.11.2023, 06:37 1